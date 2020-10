Luis Suárez critica duramente al Barcelona por su salida y revela lo que pensó Messi

Uruguay comenzó con pie derecho su camino en la eliminatoria mundialista con una victoria ante Chile con marcador de 2-1.

Luis Suárez marcó uno de los goles de los charrúas, fue desde el punto penal y al final del juego atendió a la televisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol donde se destapó hablando del FC Barcelona.

El delantero no dudó en criticar al Barcelona por las formas en que lo sacaron de la institución azulgrana y hasta reveló la posición de Messi en el tema.

"Somos grandes, llevaba seis años en Barcelona y había otras maneras de hablarme, decirme que el club tenía pensado cambiar de aires... pero no fueron buenas las formas y eso a Leo (Messi) también le molestó. Él sabe lo que hemos sufrido y lo mal que lo pasamos en ese momento”, dijo el ahora delantero del Atlético de Madrid.

Luis Suárez habló de aquel mensaje de Messi en las redes sociales donde se despidió de él y a la vez atacó al Barcelona.

“No me sorprendió que Messi me apoyara públicamente porque lo conozco demasiado. Ya sabía el dolor que el sentía, como lo dijo y como lo dije yo. Las formas, el sentir que te están echando eso es lo que más duele”, explicó.

Luis Suárez admitió que la semana en la que cambió el Barça por el Atlético de Madrid fue muy intensa a nivel emocional. "Esos días, jueves, viernes, sábado y domingo, hasta que no llegó la hora del debut, fueron muy complicados", reconoció.

"Lloré por lo que me estaba tocando vivir. No me tomé muy bien los mensajes del club de que me buscaban una solución para cambiar de aires. Por las formas, más que nada, porque uno tiene que aceptar cuando cumple un ciclo", añadió.

“Hay cosas que no se supieron, pero ir a entrenar y que te envíen aparte porque no formas parte del partidito de 11 contra 11...”, cerró Suárez el tema del Barcelona.