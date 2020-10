Sergio Ramos lo define y queda claro ¿A quién quiere más al Real Madrid o Sevilla?  

Sergio Ramos ya cumplió más de 15 años vistiendo los colores del Real Madrid y actualmente es el gran referente de la plantilla blanca.

En el club merengue lo ha ganado todo como jugador y mantiene un cariño especial por la institución, cosa que no ha gustado mucho a los aficionados del Sevilla.



El equipo en mención fue quien lo vio debutar en febrero de 2004 y lo vendió luego al Real Madrid por 27 millones de euros, Sergio Ramos fue el primer gran fichaje español de Florentino Pérez.

En 2015 estalló todo luego de que los hinchas del Sevilla lo atacaran, a pesar de eso Ramos no dejó de pronunciarse por el amor que siente por el club.



Real Madrid en Twitter se unió al famoso challenge de modo de "Cómo empezó vs. Cómo va", colocando dos fotos de Sergio de antes y ahora.

El mensaje no gustó nada al Sevilla que respondió al tuit con una fotografía de Sergio Ramos en su debut en Primera y con un mensaje muy claro: "Como realmente empezó".

RESUELVE TODO

El propio jugador intervino y resolvió la polémica de que ¿A quién quiere más al Real Madrid o Sevilla? El andaluz también respondió por Twitter.



"Como de verdad empezó. Os quiero a ambos, Real Madrid y Sevilla", fue lo que publicó Sergio Ramos con una fotografía de pequeño.