Le modificó el chip: Rodrygo revela cómo Zidane le cambió su fútbol: "Fue muy importante para mí"  

Para muchos Zinedine Zidane es su gran ídolo por todo lo que dejó como futbolista. El francés es considerado como uno de los mejores jugadores de la historia.

Ahora en su faceta como DT, trata de ayudar a los cracks del Real Madrid a mejorar día con día desde su experiencia y hay un que reveló cómo le cambió el chip.



Hablamos de Rodrygo Goes, el joven futbolista habló desde la concentración de Brasil y explicó sus sensaciones para la nueva temporada.



"Soy un chico que escucha mucho lo que dicen las personas mayores. Este año creo que he madurado mucho en todos los ámbitos de mi vida (explicando su caso con el estallido de la pandemia del coronavirus). Estoy muy feliz de que varias personas me hayan ayudado", comenzó diciendo.

Agregando sobre su entrenador en el Real Madrid, Zinedine Zidane: "Creo que trabajar en el Madrid con él me facilita jugar por las bandas. Cuando me di cuenta de que tendría más oportunidades si aprendía a jugar en ambos sentidos, fue muy importante para mí. En el Madrid empecé a jugar más por la derecha. Ha sido un proceso de adaptación, pero me da opciones no sólo para hacerlo en el equipo, sino también en la Selección. Eso me favorece", explicó.

Rodrygo Goes tuvo participación en la goleada de Brasil a Bolivia 5-0 en la Arena do Sao Paulo.

RECHAZA SER COMPARADO

Rodrygo, un chico que luce muy maduro a sus 19 años, rechazó ser comparado con grandes jugadores como Neymar y Robinho, ídolos del Santos, donde el debutó.

"Desde el comienzo de mi carrera, en el Santos, ya me hicieron comparaciones con Neymar (con el que coincidió algunos minutos en el campo el pasado viernes en la goleada ante Bolivia) y con Robinho. Yo siempre quise ser Rodrygo, hacer mi historia. Ellos ya tienen la suya. Yo todavía estoy empezando. Sólo hay un Neymar. Sólo hay un Robinho. Siempre he intentado quitarme ese peso e intento ser Rodrygo", finalizó.



El futbolista está a la espera del duelo contra Perú de la eliminatorias de Conmebol, Brasil goló 5-0 en el debut a Bolivia rumbo a Qatar 2022.