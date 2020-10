¡Otra vez, Chile! Colombia roba un empate a la selección de Reinaldo Rueda in extremis en Santiago

La selección colombiana le agrió el café a Chile al robarle un empate 2-2 este martes en Santiago con un agónico gol del mítico delantero Radamel Falcao García casi en el minuto final del partido por la segunda fecha de la eliminatoria sudamericana rumbo a Qatar-2022.



Colombia comenzó ganando con el gol de Jefferson Lerma al minuto 6, pero Arturo Vidal empató de penal a los 37 y Alexis Sánchez puso en ventaja a Chile a los 41. Radamel Falcao García puso el definitivo 2-2 (90+1).



Colombia jugó un fútbol correcto y vistoso que puso contra las cuerdas a un Chile que brilló a ratos de la mano de Arturo Vidal y Alexis Sánchez, pero que al final se quedó sin aire para contener el embate cafetero resignando un empate que sabe más a derrota tras dos discretas presentaciones en las dos primeras fechas del premundial.





"La selección debe hacer un click en todo sentido", dijo Alexis Sánchez tras el partido.

A CHILE LE PASÓ UNA VEZ MÁS...

Con este resultado, Chile acumuló una derrota (2-1) ante Uruguay y este empate, quedando alojado en la parte baja de la tabla con un punto, mientras que Colombia suma cuatro tras el triunfo (3-0) sobre Venezuela y el empate ante La Roja.



El 12 de noviembre se retoma la clasificatoria, en la que Colombia recibirá a Uruguay, mientras que Chile será local ante Perú.



- De ida y vuelta -



Entre la presión de los colombianos, y los errores por la tozudez de los chilenos de salir siempre jugando desde su arco, nació rápidamente el primer gol del juego. Ni siquiera habían pasado 10 minutos de partido cuando Jefferson Lerma metió un cabezazo al balón que dio un extraño pique antes de meterse en el arco de Brayan Cortés, debutante en clasificatorias.

El silencio del Estadio Nacional se quebró con los gritos del banco cafetero, pero en las calles de Santiago se sintieron los ruidosos festejos de la gran colonia de colombianos que se han afincado en Chile en la última década.



Otro protagonista de estas clasificatorias apareció en el juego: el VAR. El árbitro argentino Darío Herrera fue alertado por sus colegas ante una patada que recibió Arturo Vidal en el área cafetera, y tras mirarla en la pantalla -en medio de los gritos de unos y otros- Herrera cobró penal.



El mismo Vidal se encargó de convertir el penal en gol, provocando la euforia de un equipo chileno que poco había hecho en el área rival.



El tanto chileno desencajó al plantel colombiano que no pudo evitar que minutos después Alexis reciba el balón prácticamente sólo para sortear al arquero y empujarlo al arco, dando vuelta el marcador en favor de Chile.



- Reacción cafetera -



Colombia desencadenó su ataque en la segunda etapa con más desesperación que fútbol. El gol no llegaba pese a haber sometido casi todo el segundo tiempo a un equipo chileno que no encontraba hilvanar dos jugadas sobre el arco colombiano.





El delantero Eduardo Vargas, la principal arma de gol de Chile, fue un fantasma durante todo el juego.



Por momentos los cafeteros se olvidaron del juego y se dedicaron más a protestarle al árbitro, tanto los jugadores y su técnico, el portugués Carlos Queiroz, quien casi no se sentó y por momentos se vio iracundo por los cobros del juez. Por su parte, Reinaldo Rueda siempre sereno y sin mayores reclamos.



Pero la embestida colombiana rindió sus frutos al final del juego, cuando Falcao, ingresado minutos antes, recibió el centésimo centro al área chilena y casi de rebote anotó el gol que significó el empate final, muy celebrado por los dirigidos por Queiroz.