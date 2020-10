La videollamada de Mourinho que casi lleva a Messi a la Premier League de Inglaterra

Lionel Messi fue noticia el pasado y reciente mercado de fichajes en Europa cuando anunció que quería salir del FC Barcelona.

El propio jugador reveló su deseo de cambiar de equipo, pero al final no se concretó debido a que el conjunto azulgrana no le facilitó las cosas y Leo dejó claro que no iba a ir a juicio con el club de sus amores. El Manchester City iba a ser su destino.

Messi queda libre en junio del 2021 y mucho se habla de que abandonaría al Barcelona en busca de nuevos retos.

Pero ojo, no es la primera vez que Messi estuvo cerca de salir del Barcelona. Hoy sale a la luz una noticia jamás contada.

El periodista Gianluca Di Marzio, especialista en el mercado de fichajes, publicó un libro, "Grand Hotel Calciomercato", en el que se narran las historias jamás contadas de los mercados de fichajes.

En 2014, Lionel Messi estuvo a punto de abandonar al Barcelona para convertirse en el nuevo jugador del Chelsea de Inglaterra.

Se dice que el Chelsea estaba dispuesto a activar la cláusula de rescisión de 250 millones de euros que tenía Messi en el Barcelona. Además, iban a pagar el salario neto de 50 millones del astro argentino para llevarlo a la Premier League, lo que Di Marzio considera como "la mayor historia desconocida del mercado de fichajes".

Asimismo, afirma que José Mourinho, que era el entrenador del Chelsea en ese entonces, le hizo una videollamada a Messi, cuando ya estaban aceptados los términos económicos.



Messi pudo ser jugador de Mourinho en el Chelsa hace seis años. Todo estaba arreglado.

Al final, las negociaciones entre Jorge Messi, padre y agente de Leo, y el Chelsea, se cortaron de manera brusca.

REAL MADRID LO QUISO

Por otra parte, Gianluca Di Marzio también revela en su libro el intento del Real Madrid en fichar a Messi.

Florentino Pérez estaba interesado en el argentino antes que el Chelsea intentara llevar al argentino a la Premier League.

Al final no se concretó, pues Messi se negó a negociar con el Real Madrid.