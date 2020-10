Ronald Koeman le responde a Griezmann sobre su posición: "El entrenador manda"

Sin duda, el Antoine Griezmann de la selección de Francia no es el mismo que el del FC Barcelona. ¿Por qué?

El pasado miércoles, el atacante fue clave en el triunfo galo sobre Croacia por la Liga de Naciones, donde hizo un golazo.

Griezmann lanzó un dardo a Ronald Koeman y todo tiene que ver con la posición en que lo colocan.

Ver: El nuevo 11 del Barcelona para el partido ante el Barcelona; primeras rotaciones

“Me siento bien, me encuentro bien, porque el seleccionador (Deschamps) sabe dónde ponerme y, por lo tanto, me beneficio de ello, así como de la confianza que me brindan el técnico y mis compañeros”, dijo el delantero barcelonista, que jugó de mediapunta en un 4-3-1-2 por detrás de Martial y Mbappé.

En cambio, en el Barça actúa en la banda derecha como falso extremo con Coutinho de enganche detrás de Messi. Al parecer, ahí no se siente cómodo Griezmann.

Hoy, en conferencia de prensa previo al partido ante el Getafe, Koeman no ha dudado en responderle a Griezmann sobre su posición.

“Cada uno tiene derecho a decir cosas. Sabemos que este tipo de cosas pueden pasar. Estuve hablando con Antoine ayer por la tarde no por lo que ha dicho. Hablamos sobre su posición y sobre el rendimiento del jugador. Le dije que yo busco lo mejor para el equipo y sí pienso que su posición es por la derecha con libertad, porque no juega en banda juega más adentro, y puede jugar de 10 y de 9, y al final decido yo lo que es lo mejor para el equipo, y luego cada jugador tiene que sacar el máximo rendimiento”, explicó.

El DT del Barcelona invitó a Antoine Griezmann a dar el máximo. “Él está haciendo el máximo que puede hacer. Trabajar fuerte, ser muy disciplinado y tener suerte en sus cualidades ofensivas. Hubo cuatro o cinco jugadas ofensivas que tuvo que sacar más rendimiento, pero se puede discutir mucho más sobre su posición. Cuando estuve de seleccionador, en el Holanda-Francia, jugó por la derecha. Una vez más, no hace falta discutir sobre este tema. El entrenador manda y el jugador tiene que sacar el máximo rendimiento”, expresó.



Griezmann deja claro que se siente más cómodo en la posición que lo utilizan en Francia.

Al final, Koeman deja claro que Griezmann se debe adaptar al 4-2-3-1 si quiere jugar.

“No hay que hablar tanto sobre jugadores individualmente. No se puede comparar a ningún jugador con otro. Para mí no hay tema. Puede ser mucho más para vosotros. No tengo ningún problema con Antoine. Mi trabajo es sacar el máximo rendimiento con cada uno. Solo puedo jugar con 11. Y uno puede jugar de 9, otro de 7, otros dos de pivotes... No pongo ningún jugador que no sea en su posición. Griezmann puede jugar en la banda hacia dentro, es zurdo y puede sacar el rendimiento. No podemos acabar jugando con 10 jugadores en la posición del 10”.

OTRAS FRASES DE KOEMAN

Messi: "Queremos poner en cada partido nuestro mejor equipo para ganar. Sabemos que hay cansancio tras las selecciones, sobre todo para los equipos grandes que tenemos muchos internacionales. Todo el mundo ha vuelto con ganas y alegría. Después de la sesión, ya decidiremos. Creo que Messi puede jugar los cuatro partidos. Hablo con ellos y luego decidimos. Pero Leo lleva muchos años jugando un calendario muy apretado. Además, si no juega está más cansado. Si hay un tema médico, ya es otra cosa".

Además: Así será el nuevo Camp Nou tras las remodelaciones

Dembélé: "Dembélé tiene mucha calidad, y poco a poco estará físicamente bien. Los que no han jugado muchos partidos se han entrenado. Y él ha sido uno de ellos. Estoy muy contento con sus entrenamientos".

Riqui Puig: "No he visto todos los partidos de la sub 21, pero sé que ha jugado los dos, uno 60 minutos y otro la primera mitad. Sé que es un equipo fuerte. Si está convocado, tiene opciones de jugar".

Cambios: "Debo implantar mis ideas con mi staff y entrenar como yo creo que se debe hacer. En lo demás, no pongo energías. Ser entrenador del Barcelona es una función importante y bonita. Estamos bien, estamos confiados. Estamos cambiando cosas. Nuestra prioridad es ganar partidos".

Ter Stegen: "Desde el martes, está trabajando en el campo y todo va bien. No creo que llegue al Clásico. Es muy pronto. No hay que poner una fecha. Ya veremos cuándo está listo. Es un gran portero, pero estamos tranquilos porque estamos muy contentos con Neto".