El delantero que Quique Setién rechazó en el Barcelona para llevar a Braithwaite

Una vez que Quique Setién se fuera del Barcelona, comienzan a salir reacciones de otroas partes que involucran al ex técnico del conjunto culé, como por ejemplo Ángel Rodríguez, futbolista del Getafe, quien confesó que estuvo muy cerca de convertirse en jugador del FC Barcelona el pasado mes de febrero.

Luego de la lesión de Ousmane Dembélé, el Barça comenzó a buscar atacantes asequibles en el mercado y uno de los nombres que saltó a la palestra pública fue el del delantero de 32 años de edad era uno de los mejor situados para suplir al extremo francés.

Días después, Quique Setién, entonces técnico de la institución catalana, descartó su fichaje y se decantó por Martin Braithwaite.

Ángel Rodríguez estuvo a punto de jugar con el Barcelona pero no se concretó su fichaje por Setién.



"Me consta. Es lo que me dijeron. No sé si será verdad o no. Al final el entrenador tiene que tomar una decisión y si fue así, yo entiendo que a él le vendría mejor Braithwaite, que es un gran jugador, más joven que yo y seguramente, si le dejan, va a hacer buenos partidos en el Barcelona”, aseguró a Deportes Cope Ángel Rodríguez.



“Había muchos jugadores que estaban en esa larga lista. Yo no costaba tanto dinero y, al final, las estadísticas estaban a mi favor. Por el minutaje, por los goles y por la temporada que estaba haciendo”, siguió.





“Al final todo el mundo quiere jugar al lado de Messi, las cosas como son. Es el mejor jugador del mundo, el que más brilla en el campo es él y todo el mundo quiere estar a su lado. Y sino enfrentarte a él”, cerró diciendo el delantero del Getafe, quien ocho meses después, volverá a enfrentarse al que pudo ser su equipo.