Álvaro Cervera, DT del Cádiz, muy crítico con sus delanteros tras ganarle al Real Madrid

Alegre, pero sin lanzar las campaas al vuelo, así reacción Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz en conferencia de prensa luego de derrotar al Real Madrid 0-1 en el Alfredo di Stéfano con gol del hondureño Choco Lozano.

El estratega cadista fue muy crítico con sus delanteros Choco Lozano y Negredo, pues asegura que el equipo pudo haber anotado al menos cinco goles pero nlos concretó y ganaron el partido porque el equipo estuvo mejor en defensa que en ataque.

Luego que se le tildara de defensivo, soltó. "Hoy hemos ganado el partido porque hemos defendido bien, porque atacar no hemos atacado bien, hemos podido meter cinco goles y hemos metido uno solo, hemos fallado más en ataque que en defensa y al final ganamos porque se ha defendido bien. Que se me catalogue como un entrenador defensivo, eso me tiene sin cuidado porque defender es una de las partes que hay en el fútbol y hay que hacerla igual que bien que en el ataque".





Álvaro Cervera afirmó que este es uno de los momentos más felices que ha vivido, pues no siempre se le gana al Real Madrid. "Vivo mucho los momentos y este es un recuerdo más. Para mi estas cosas, y otras que han pasado, es un momento que recordaré siempre porque no ganas al Real Madrid en su casa todos los días”.



Sobre le encuentro destacó que “hemos hecho una muy buena primera parte. Hemos creado ocasiones de gol y apenas hemos recibido”. En la misma línea agregó que “en la segunda nos hemos guardado un poco más y a ver si en la contra marcábamos otro gol más. Se pasa muy mal porque si le perdonas al Real Madrid al final te acaba ganando y eso es lo que pensaba en el descanso que pudimos haber metido algún gol más y de no meterlo nos podía estar caro pero tuvimos la suerte que ellos no estuvieron finos".



"Real Madrid es un equipo que ataca con mucho y defiende con poco y eso le da para ganar los partidos. Intentamos defender con tantos como ellos atacaran y a ver si teníamos la suerte de con rapidez con Salvi y el Choco Lozano cogerles en alguna contra y lo hemos hecho bien", explicó Cervera.

Choco Lozano celebra su anotación frente al Real Madrid por La Liga de España.



Consultado si el Cádiz fue mejor que el Real Madrid, dejó claro el tema. "Por tiros a gol y ocasiones fuimos mejores, en la posesión quizá no, pero veniamos a intentar ganar el partidos, ellos han manejado el balón pero no estuvieron cómodos, no sé si fuimos mejores o no pero que nos hemos merecido esta victoria, seguro".



“Éramos conscientes de la calidad del Madrid y hemos defendido igualando en número según atacasen y luego apostamos por cogerlos a la contra”. Agregó que “nos hemos merecido esta victoria y es para estar orgullosos de la victoria”.

“Nuestra misión es salvar la categoría y eso será difícil, pero ya llevamos camino recorrido. A la afición que disfrute, que esté orgulloso de su equipo, siempre ha sido así, hasta cuando hemos perdido, lo hemos intentado hacer bien siempre”.





Por último, reveló el momento que decidió la titularidad de Choco Lozano: "Esta mañana después de comer nos reunimos con el cuerpo técnico en mi habitación y decidimos entre todos cuál era la mejor manera. Yo ya estaba un poco convencido pero después me convencieron los demás y pensamos que la mejor manera era esa, jugador con dos puntas, y no íbamos a cambiar independientemente de la alineación del Real Madrid"