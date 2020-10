Las leyendas y el DT que quiere fichar Víctor Font, candidato a la presidencia del Barcelona

Desde que Bartomeu anunció su renuncia como presidente del FC Barcelona, son varios los candidatos que ya comenzaron a dar detalles de sus planes si llegan a ganar en las elecciones.

Víctor Font, uno de los favoritos a convertirse en el máximo líder del Barcelona, dio declaraciones para Sky Sports y reveló su proyecto donde destacan los nombres de algunas leyendas de la institución.

Lo que más sorprende es que quiere que el técnico Pep Guardiola regrese a la institución culé, algo que sin duda puede ser posible.

"Nuestra intención es construir un proyecto muy fuerte y competitivo. Tenemos mucha suerte en el Barça por haber heredado un estilo de juego que Johan Cruyff inculcó. Además, la mayoría de los profesionales que mejor conocen este estilo también aman al club como Pep Guardiola, Xavi, Iniesta o Puyol", dice Font.

Y continúa explicando su idea: "Todos son leyendas que aman al Barcelona, pero que hoy no trabajan para el club. Tenemos que traerlos de vuelta para asegurarnos de que tendremos un proyecto muy competitivo".

Por otra parte, habló sobre cómo piensan tratar el tema de Messi, quien queda libre en junio del 2021.

"Sin lugar a dudas el primer tema a tratar será la renovación de Messi. Es una prioridad absoluta porque a principios de enero queda libre. Hay que asegurar que Leo entiende que aquí va a haber un proyecto ilusionante y ganador", detalló Víctor Font.



A partir de enero del 2021, Messi puede negociar con cualquier club.

Y agrega: "Messi tiene claro que se cuenta con él. Hay buena sintonía con Xavi. Es público que le hubiera encantado que Xavi fuera el entrenador. Asegurar que tenemos un proyecto ganador es asegurar a Leo unos años más".

OTRAS FRASES DE FONT

Peor presidente en competencia con Gaspart: "Creo que Bartomeu es el peor presidente de la historia del Barcelona, pero es momento de pasar página. Llevamos año hablando de proyectos, ilusionar con partidos como el de hoy, dar vuelta a la situación económica. Hay que ofrecer proyectos al socio. Ojalá las elecciones sean pronto por las decisiones que se tienen que tomar".

Koeman: "Muy ilusionante. Teniendo en cuenta que asumiera el reto en una situación compleja. Le ha dado la vuelta al equipo. La nota es buena".

Superliga Europea: "Muy sorprendente. Me consta que este proyecto no existe como tal. La idea es en la que han estado algunos clubes trabajando. En el pasado parecía que se podía concretar. Anunciar esto cuando estás saliendo a un proyecto que aún no existe es extraño".

Xavi: "Se ha hecho un trabajo en los últimos años conociendo que hay detrás de las leyendas y que hay detrás de este estilo y modelo de juego, quien es capaz de asumir responsabilidad. Xavi, como Guardiola, por su liderazgo es una persona que puede asumir diferentes roles dentro del proyecto".