Setién y su otra bronca con Messi en Barcelona: "Si no te gusta lo que digo, ahí tienes la puerta"

Quique Setién sigue contando cosas de su etapa en el FC Barcelona, en esta última ocasión el DT reveló una bronca que tuvo con Lionel Messi.

Ya en una entrevista con El País había asegurado que: "Messi es difícil de gestionar. ¡Quién soy yo para cambiarle!" o "es muy reservado, pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho. Sí, mirar, mira.", fueron algunas de sus frases.



Ahora para el programa 'Què T'hi Jugues', reveló detalles de la bronca que tuvo en el partido contra el Celta de Vigo que desató una mala relación entre Eder Sarabia y la plantilla.





Ese día Messi ignoró las instrucciones de Sarabia, segundo entrenador bajo la gestión de Setién y el cántabro aseguró que hubo tensión después de ese partido.

Quique le dijo a Messi sin pelos en la lengua: "Si no te gusta lo que digo, ahí tienes la puerta", dando señales claras de problemas en el vestuario.



Esa respuesta de Setién llegó porque Messi no le gustó el tono con el que se dirigió a los jugadores para recriminarles los errores que habían condenado al Barcelona en ese partido contra Celta que terminó 2-2.

El argentino no siguió con la disputa y se quedó callado, solo se limitó a sonreírle de forma compasiva.