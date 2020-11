Setién se refiere a Messi y de la complicada relación que tuvieron en Barcelona: "Es difícil de gestionar"   

Quique Setién volvió a hablar y rompió el silencio meses después de ser destituido del banquillo del FC Barcelona, donde fue un gran fracaso.

Te puede interesar: ¡Caída libre! Así quedó la tabla de posiciones en la liga de España tras el sufrido empate del Barcelona



El DT cántabro ofreció una entrevista junto a Vicente del Bosque para El País y no se mordió la lengua a la hora de hablar de Lionel Messi y su relación.



"Creo que Messi es el mejor de todos los tiempos. Ha habido otros grandísimos jugadores que han sido buenísimos, pero la continuidad que ha tenido este muchacho a lo largo de los años no la ha tenido nadie. Si acaso Pelé. Le dije un día que llevaba 15 años esperando que llegara el partido del Barça para verle", comenzó contando.





A lo que agregó y contó su complicada relación con el capitán el Barcelona: "Hay jugadores que no son fáciles de gestionar. Entre ellos Leo, es verdad. También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Y quién soy yo para cambiarle! Si allí le han aceptado durante años como es y no le han cambiado".



Además, Setién compara a Messi con Michael Jordan y lo explica: "Hay otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas como se ve en el documental de Michael Jordan".

LEER MÁS: Su verdadero nombre: El pasado desconocido de Ansu Fati, el niño de las "botas rotas" que cumple 18 años

¿Cómo es Lionel Messi en el vestuario?

"Es muy reservado, pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho. Sí, mirar, mira… Después de marcharme lo que sí tengo claro es que en determinados momentos tenía que haber tomado otras decisiones, pero hay algo que está por encima de ti: el club. Y está por encima del presidente, del jugador, del entrenador. Es el club y los aficionados. Son a los que debes el mayor respeto y tienes que hacer lo más conveniente para la entidad. Hay millones de personas que piensan que Messi, o cualquier otro jugador, es más importante que el club y que el entrenador. Este jugador, como otros a su alrededor, han vivido durante 14 años ganando títulos, ganándolo todo", contó.



Quique Setién también habló de la experiencia que tuvo dirigiendo al Barcelona y la tildó de "extraordinaria".

MÁS: Nuevo DT, los fichajes y un bombazo: El plan de Joan Laporta, candidato a la presidencia del Barcelona



"He tenido la oportunidad de vivir algo único. Les dije a los jugadores que nunca había estado en un vestuario como ese, que estaba con los mejores jugadores del mundo".



Sobre la derrota 8-2 sobre el Bayern Múnich: "Quedas tremendamente dañado, pasas a la historia del Barça con esa derrota. Asumo mi porcentaje de culpa. Algún día igual escribo sobre esto. Tras echarme, me enteré de que la decisión ya estaba tomada antes del 2-8. Me enteré de todo".

VER: Tres los busca Barcelona: Los 30 cracks que quedan libres y serán las gangas del 2021



En cuanto a volver a los banquillos fue claro: "No tengo muchas ganas de entrenar. Estoy a gusto en casa, con el mar, con las vacas famosas. Ya pasé el luto".