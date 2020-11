¿Barcelona o Real Madrid? Chucky Lozano revela en qué equipo de la Liga Española le gustaría jugar

Luego de un primer año difícil en Italia, el mexicano Hirving Lozano recuperó la sonrisa y ahora se ha convertido en una pieza clave en el Napoli que dirige Gennaro Gattuso.

''Fue un año muy complicado. Le dije varias veces a mi esposa: '¿Qué estamos haciendo aquí?', pero gracias a Dios salimos adelante'', aseguró el atacante en un diálogo con TV Azteca Deportes.

El 'Chucky' reconoció que su rendimiento empezó a mejorar tras hablar con Gattuso, quién tomó el relevo de Carlo Ancelotti en el banquillo napolitano en diciembre de 2019.

''Llegué y cambiaron de entrenador. Fue un proceso difícil, pero creo que funcionó el poder hablar y comunicarme con él, ahí se abrió un panorama diferente. Ahora me da la oportunidad de jugar y la estoy aprovechando'', añadió Lozano, autor de cuatro tantos esta temporada.

''¿Gattuso? Tiene su forma de ser. Es directo y cuando se enfada es un ogro, pero tienes que conocerlo y adaptarte. He aprendido a saber cómo entrarle y cómo manejarlo'', señaló antes de hablar de su futuro.

Sueña de azulgrana

Lozano admite que le gusta mucho la Serie A, pero se mostró abierto a ''encontrar un equipo donde pueda encajar mejor''. Un club que, según él mismo, podría ser el FC Barcelona, con el que ya se le vinculó durante su etapa como futbolista del PSV.

''Me gusta el fútbol italiano, pero desde que estuve en el PSV pensé en jugar en una liga más competitiva. Llegué a un objetivo y ahora vamos por otro. Hay muchos clubes en los que me gustaría jugar, como el Barcelona, me gusta mucho. Lo ideal sería encontrar un equipo donde yo pueda encajar de la mejor manera'', cerró el azteca.