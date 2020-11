Kroos le responde con todo a Ozil tras estar a favor de Aubameyang: ''Ya nadie me sorprende''

Toni Kroos levantó la polémica hace unos días cuando criticó duramente a sus colegas por exagerar en las celebraciones, ya sea enseñando un baile o utilizando algún tipo de máscara.

Kroos dice que le parece una tontería los festejos exagerados

La respuesta no tardó por parte de Pierre-Emerick Aubameyang, quien le dijo que si festejaba de esa forma es para hacer feliz a los niños y especialmente a su hijo. Pero a esta controversia ahora se sumó Mesut Ozil y se ha mostrado a favor de su compañero de club.

El todavía mediocampista del Arsenal respaldó al gabonés y recibió la respuesta de Kroos. Ozil apareció en escena al asegurar en redes sociales que la celebración de Aubameyang con la máscara de Black Panther es la mejor de todas.

La figura del Real Madrid se percató de las declaraciones de su compatriota y contestó: "Ya nadie me sorprende. Me pareció divertido, pero ya he pasado página'', dijo en un diálogo con Bild.

Así le respondió Aubameyang a Kroos por Twitter

Asimismo, Kroos añadió que a pesar de que ambos compartieron vestuario con la selección absoluta, ''tampoco es que fueramos precisamente amigos durante esa etapa''.

Concentrados con sus selecciones

De esta manera parece que acaba la extraña polémica entre Toni y Aubameyang, quienes se encuentran con sus respectivas selecciones en esta fecha FIFA.

Mientras que Ozil, que no fue tomado en cuenta para estar en el primer equipo del Arsenal, se entrena en la filial y esperando el mercado invernal para buscar otro destino.