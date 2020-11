Víctor Font anuncia al técnico que fichará si se convierte en presidente del Barcelona

Uno de los considerados favoritos para convertirse en presidente del FC Barcelona es Víctor Font y en una entrevista para "El Partidazo" de la cadena Cope, ha dado detalles del proyecto que promete si se convierte en el sustituto de Bartomeu, que renunció al cargo.

Lo que ha dejado claro Víctor Font es que fichará a un nuevo entrenador, mismo que se va a encargar de convencer a Lionel Messi de que siga en el club.

"Llevamos todo este tiempo construyendo un proyecto y creemos que ese proyecto supone montar una estructura. Ha llegado el momento de no ser resultadista y, en ese sentido, tendría sentido que en esa estructura entrase Xavi Hernández. Es la mejor persona posible para liderar el proyecto", dijo Font.

Con esto queda claro que Ronald Koeman no entraría en sus planes para la próxima temporada, salvo que termine ganando todo con el Barcelona.

Sobre el plan de renovación de Lionel Messi, quien al parecer sigue sin estar a gusto, Víctor Font dio detalles.

"Messi nos escuchará y verá nuestras intenciones. Conocerá nuestro proyecto y esto es lo que nos preocupa, que Messi conozca que tenemos un proyecto competitivo. Es imprescindible que continúe. Nuestra intención es hablar sobre el tema con él. Lo importante es que hay luz al final del túnel y hay elecciones pronto. Messi y su gente podrán entender lo que va a pasar dentro de poco en función de quien gane. Creemos que Messi y Barça ha de ser una asociación estratégica, va más allá de su retirada", explicó.



Víctor Font considera que si Xavi se convierte en el entrenador del Barcelona, Messi se quedará.

"El mejor para convencer a Messi es Xavi. Lo conoce perfectamente bien. Leo confía en las capacidades de Xavi, me consta. Tendrá un lugar muy importante en este proceso. Messi es irremplazable", agregó Víctor Font sobre el tema.

LOS FICHAJES

Por otra parte, Víctor Font dejó claro que en su proyecto no habrá fichajes galácticos, pues muy claro queda que hay crisis económica en el club.

"Quien venga con promesas de súper fichajes como Neymar, Mbappé... no será una promesa muy creíble. Estamos en situación de casi preconcurso de acreedores. No hay liquidez para pagar. No se pudo fichar a Eric García, tampoco a Depay.... con lo cual, y añadiendo los límites salariales marcados por la Liga, lo normal es que apostemos ahora más por gente de la casa. Ansu Fati, Pedri... hay que ir más por este camino", expresó.

Sobre el mismo tema, Font resaltó: "Me consta que Eric García está loco por venir. También se escapó la posibilida de fichar a De Ligt. La nueva estructura deportiva será la que decida todos estos temas".

CONTRA GRIEZMANN

Víctor Font, por otra parte, no se mordió la lengua y reveló que Antoine Griezmann nunca tuvo que ser fichado por el Barcelona.

"Sorprende por el talento que tiene. Es evidente que era un fichaje que no se tenía que haber hecho por la posición que ocupa. Venía a ocupar la posición que ya ocupa Messi y el encaje era muy complicado".

Por último, habló sobre la salida de Luis Suárez: "Podíamos esperar que Luis fuera uno de los jugadores que saliera. Me extrañaron las formas y que se hiciese sin tener un recambio claro. Podemos sufrir este año por la falta de gol porque eso lo aportaba Suárez".