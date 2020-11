Guardiola quiso fichar a figura del Real Madrid: ''Lo convertiré en el mejor jugador del mundo''

Martin Odegaard llegó al Real Madrid con solo 16 años procedente del Stromsgodset de su país, pero la historia podría haber sido muy diferente, según revela Jan Age Fjørtoft, miembro de la federación noruega.

El dirigente, amigo cercado del padre de Odegaard, contó que el entrenador Pep Guardiola quiso ficharlo cuando dirigía al Bayern Múnich en 2015.

Los equipos juveniles de Noruega y el club alemán se entrenaron en el mismo lugar, en Qatar, y ahí fue donde Guardiola se se enamoró del joven mediocampista.

El DT catalán llamó a Fjørtoft: ''Cuando él lo vio me contactó para decirme: '¡Tienes que llevar a este niño a Múnich, tienes que llevarlo a Múnich! Lo convertiré en el mejor jugador del mundo'. Lo impactó mucho'', recuerda en el podcast Here We Go.

''Cuando regresamos invité a Martin, a su padre y al entrenador a mi casa. Escribí en una hoja de papel los cuatro clubes que estaban más cerca de contratarlo según el mes: Liverpool, Arsenal, Bayern y Real Madrid'', agrega el directivo.

El también exfutbolista dijo por qué Odegaard eligió el Real Madrid: ''Como saben, el Liverpool era su club favorito cuando era pequeño. La razón por la que terminó en Madrid es simple. El Real Madrid ya tenía un equipo B, los otros tres no. Entonces el técnico del equipo B era Zinedine Zidane. No es un mal jugador, ni un mal entrenador''.

Martin Odegaard, que tuvo unos inicios complicados en el conjunto merengue, se ha ganado una plaza en el primer equipo después de tres cesiones en Países Bajos y otra en la Real Sociedad. Además fue una las revelaciones de la temporada pasada en LaLiga gracias a su buen rendimiento con el conjunto de Imanol Alguacil, donde consiguió siete goles y ocho asistencias en sus 28 participaciones.