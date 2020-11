"No se guarda por las víctimas, menos por el abusador", jugadora se negó al minuto de silencio por Maradona

Todos los estadios del mundo, jugadores y jugadoras se rindieron a Diego Maradona luego de su repentina muerte el pasado miércoles 25 de noviembre.

Un minuto de silencio es la orden, pero una futbolista se negó a hacerlo y está dando mucho de qué hablar en España.



Hablamos de Paula Dapena, jugadora de 24 años del Viajes Interrías FF, ella se negó a rendirse ante Maradona y su exitosa carrera.

"Mis compañeras me miraron y se reían, porque sabían que no lo guardaría", comenzó contando, Paula se sentó de espaldas mientras las rivales guardaban silencio.



"Hace unos días, en el Día por la eliminación de la violencia de género no se hicieron estos gestos y si por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, no estoy dispuesta a hacerlo por un abusador", siguió.





Además, la jugadora llamó violador, pedófilo y abusador a Diego Maradona, todo como una forma de protesta, Paula Dapena está siendo muy criticada.

"Dije que me negué a guardar ese minuto de silencio por un violador, pedófilo y abusador y que tenía que sentarme en el suelo y dar la espalda", continuó.



Y cerró: "Para ser jugador hay que ser primero persona y tener valores más allá de habilidades como las que tenía él, que sabemos que eran cualidades y dotes futbolísticas espectaculares".