Laporta presenta su candidatura oficial, se pronuncia sobre Messi y lo fichajes para el Barcelona

El expresidente del Barcelona Joan Laporta hizo oficial este lunes su precandidatura a las elecciones del 24 de enero en el club azulgrana y se mostró convencido de que Lionel Messi "le dará una oportunidad" al Barça.

"Me presento porque quiero al Barça y porque creo que tenemos la preparación necesaria para hacer los cambios que necesita el club", afirmó Laporta en una acto de presentación.



"Tenemos un plan para devolver al club a la primera línea mundial", añadió el que fuera presidente azulgrana entre 2003 y 2010.





Para confirmarse como candidato, Laporta deberá presentar 2.257 firmas de apoyo y presentar un aval equivalente a unos 125 millones de euros (149 millones de dólares).

"Trabajaremos para recuperar la situación económica del club, que es dramática, pero la revertiremos con esfuerzo y trabajo", añadió Laporta.



El ya precandidato rechazó referirse a posibles fichajes porque "hablar de eso desestabilizaría la plantilla del primer equipo", pero se mostró convencido de que Messi seguirá en el Barcelona.



"Messi quiere al Barça y estoy seguro que le dará una oportunidad", dijo Laporta.



"Si de algo estoy orgulloso es que siempre se ha cumplido lo que le he dicho. Queremos un proyecto ganador que vuelva a dominar la Champions, y creo que con Leo en la plantilla hay mimbres para hacer un buen cesto", añadió.

Laporta admitió, no obstante, que todavía no se ha dirigido al capitán azulgrana.



"Nadie puede dudar que Messi quiere al Barça, y nos respetamos y nos queremos, pero no he hablado con él. Cuando pasen las elecciones espero tener la confianza del socio y entonces hablaré con él", afirmó Laporta, que vuelve a mirar a la presidencia azulgrana cinco años después de perder en 2015.