''Diego, ¿por qué te fuiste y no me esperaste?'': el emotivo homenaje de 'Quico' a Maradona que se hizo viral

El actor mexicano Carlos Villagrán continúa lamentando la muerte de Diego Armando Maradona, quien para él fue un ''gran amigo'' y recordó algunas anécdotas junto al Pelusa, como cuando lo invitó a su cumpleaños.

''Yo puedo hablar muchas cosas. Diego fue muy amigo mío, sentí mucho el que se haya ido igual que todos los argentinos. Los mexicanos sentimos mucho su muerte, ¿por qué? Diego ganó el Mundial en México, es muy representativo para nosotros, es uno de los mejores futbolistas, si no es el mejor de la historia. Hizo cosas que nosotros obviamos y preferimos al Diego Maradona que nos hizo feliz y ganó la copo", expresó 'Quico' en Súper Deportivo Radio de Radio Villa Trinidad.

Durante el programa Villagrán hizo un pequeño homenaje al 'Diez' al estilo de 'Quico' llorando contra la pared como lo hacía en 'El Chavo del 8'.

''Diego, ¿Por qué te fuiste y no me esperaste? Siempre se va a recordar a Diego, yo me uno como si fuera un argentino más. Una vez me dijeron dos cosas en Argentina. Se acercó una persona y me dijo: 'Lo único que te faltó es ser argentino', y me sentí muy halagado. La otra fue que un argentino se acercó: 'Escúchame Quico, yo sé cómo inflas la mejilla. Te asustan, se te suben las bolas, y a grabar, ja!', recuerda entre risas el comediante de 76 años.

¿Cómo conoció a Maradona?

Carlos Villagrán cuenta que estaba trabajando en Argentina con su hijo, cuando recibió una invitación del campeón del mundo para ir a su cumpleaños, al cual asistió y en el que además le pidió que le avisara en cuanto llegara.

''Llegué, me abren la puerta del carro y me dicen: 'Hola, maestro, permítame un tantito'. Le habló a Diego y le dijo: 'Diego, llegó el monstruo, ¡ja!'. Entonces, salió Maradona, me cargó y me metió hasta la sala de su casa y me dijo: 'Esta es tu casa, Quico'. Estoy eternamente agradecido con él'', dijo el humorista azteca.

''Me dolió mucho su muerte, definitivamente es un ícono para la Argentina y estoy feliz por haber hecho un amigo como él'', agregó Villagrán.