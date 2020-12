"Económicamente hablando habría sido deseable vender a Lionel Messi"

El presidente de la comisión gestora del Barcelona, Carles Tusquets, consideró este miércoles que "económicamente hubiera sido deseable" vender a Messi este verano (boreal), en una entrevista con la radio catalana Rac1.



"Económicamente hablando, hubiera vendido a Messi en verano. Económicamente, hubiera sido deseable", afirmó Tusquets, al ser preguntado si habría traspasado al astro argentino en la pasada ventana de fichajes.



"LaLiga está exigiendo unos límites salariales y eso hubiera ayudado", añadió Tusquets, matizando que "esto es una cosa que tendría que consensuar el cuerpo técnico".



Tusquets reiteró que "la situación económica del club es preocupante, pésima pero con esperanza".





El presidente de la gestora, que dirige el club desde la dimisión del presidente Josep Maria Bartomeu en octubre, ya había adelantado hace un mes que "para equilibrar el presupuesto hemos de hacer esfuerzos de unos 300 millones de euros (348 millones de dólares)".



En la contención de gastos se enmarca el acuerdo con los jugadores para adecuar su salario a la situación actual de crisis por la pandemia, que "nos permite terminar la temporada sin problemas de tesorería", dijo.



"Lo que hemos hecho de posponer los sueldos con los jugadores, significará el valor de un 4 o 5% del presupuesto anual del club durante cuatro años", explicó Carles Tusquets en Rac1.



"Hubo una parte de rebaja salarial que se pactó con el presidente Bartomeu y nosotros lo que hemos hecho es posponer la parte más grande, unos 170 millones, durante cuatro temporadas", afirmó Tusquets.