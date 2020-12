Golazo de Luis Suárez cierra entre los tres finalistas del Premio Puskas 2020

FIFA presentó este viernes a todos los finalistas al Premio The Best 2020 en sus diferentes categorías.

Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski y Lionel Messi figura entre los tres finalistas al Mejor futbolista masculino.

En la categoría de Premio Puskás al mejor gol del año, finalmente quedaron Luis Suárez (vs Mallorca) , Giorgian de Arrascaeta (vs Flamengo) y Son Heun-Min (vs Burnley).

Dentro de los nominados estaba también la costarricense Shirley Cruz que resaltaba con una volea enfrentando a Panamá.

OTROS PREMIOS

Mejor portero masculino:

Alisson Becker

Manuel Neuer

Jan Oblak

Mejor entrenadora femenina:

Emma Hayes

Jean-Luc Vasseur

Sarina Wiegman

Mejor entrenador masculino:

Marcelo Bielsa

Hans Flick

Jurgen Klopp

Mejor porteras femenina:

Sarah Bouhaddi

Christiane Endler

Alyssa Naeher

Mejor futbolista femenina:

Pernille Harder

Wendi Renard

Lucy Bronze