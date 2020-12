Zidane: Fichajes en enero para el Real Madrid y se pronuncia sobre su futuro: "No voy a pedir nada"

Real Madrid está en gran nivel y buscará el domingo ante el Eibar conseguir tres puntos que lo mantengan como uno de los líderes de la liga española.

Te puede interesar: Así quedaron los cruces de segunda ronda de la Copa del Rey ¿y Real Madrid?



El conjunto blanco sabe de la importancia de los tres puntos y no quiere fallar. Zidane se refirió al partido en conferencia de prensa, también al tema de fichar en enero y sobre la situación de Isco.



"Seguro de que el Eibar va a darlo todo y nosotros vamos a intentar seguir igual y seguir en esa línea. Es otra ocasión para demostrar lo que somos como equipo".

LEER MÁS: Cristiano Ronaldo y Messi son destrozados con memes tras los premios The Best

¿Pogba? Fichar en enero ¿saldrá Isco?

"Te puedo hablar solo de mis jugadores e Isco está bien aquí y tenemos bastantes cosas para pensar solo en lo que estamos haciendo".



¿Puede en enero fichar algo?

"Estoy contento con todos, pueden pasar cosas. hasta el final de enero en todos los clubes pueden pasar cosas. Pero lo que te puedo decir es que mis jugadores son los mejores y quiero contar con todos".



Situación de Eden Hazard ¿Vuelve pronto?

"Esperemos que rápido, está casi totalmente recuperado y digo casi porque para jugar le falta algo y en poco tiempo espero que esté con el equipo".



Sergio Ramos...

"Yo le veo bien porque está convencido de seguir y eso es lo más importante. Le veo muchos años jugando al fútbol porque además es uno que se cuida mucho. Si quieres seguir y te cuidas tienes muchas opciones de seguir mucho tiempo y no me sorprende lo que hace".

MÁS: ¿Próximo entrenador del Barcelona? Xavi se pronuncia sobre su futuro: "Llegará el momento de dar el siguiente paso"



Y su renovación ¿va en camino?

No tengo nada pensado, tengo contrato hasta 2022 y no voy a pedir nada. Cada momento es una suerte decir que estoy en el mejor club del mundo. De los jugadores espero que se queden".



Benzema, un líder

"El trabajo, la implicación, seguridad en sí mismo y su juego siempre lo ha tenido. Hemos hablado mucho de que no marcaba, pero no era lo más importante y está demostrando que es muy importante, pero para la gente que no lo pensaba, no para mí. Mañana no vamos a tener un partido fácil, quería decirlo porque no hemos hablado del partido".