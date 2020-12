Messi se destapa y revela lo que le molesta tras ser una estrella: ''A veces me gustaría ser anónimo...''

Lionel Messi ofreció una entrevista al periodista Jordi Évole de La Sexta que se emitirá completamente el próximo domingo y en la que hablará de lo que fue el 2020, un año especial para él por todo el escándalo que protagonizó al final de la temporada pasada con su intención de abandonar el FC Barcelona.

Este jueves se conoció un nuevo fragmento de la charla, esta vez sobre un tema más íntimo que nada tiene que ver con el fútbol, aunque sí con su fama. El argentino fue consultado sobre si hay algo que le moleste de ser quién es y no dudó: ''Soy un privilegiado con todo lo que me tocó vivir. A veces me gustaría ser anónimo y poder disfrutar de ir a un mercadillo, de ir al cine o a un restaurante con mis hijos''.

La sinceridad de Messi en este aspecto no sorprende, porque las imágenes de lo que padece una figura como la suya en la vía pública demuestran la poca privacidad y tranquilidad de la que gozan este tipo de estrellas. ''Siempre soy un agradecido porque el cariño que recibo en todo el mundo es espectacular, pero hay momentos, sobre todo cuando estoy con mis hijos, que me gustaría pasar desapercibido''.

En 2019, el rosarino ya había dado una declaración similar en cuanto a la dimensión que toma no sólo su vida, sino también la de su familia. Ahí fue consultado por su hijo Mateo, el más travieso de sus tres herederos: ''Lo sé. Lo estamos cortando un poco porque se nos está yendo de las manos''.

Desde entonces, los posteos sobre el pequeño de cinco años han disminuido notoriamente, lo que demuestra que a Leo realmente le preocupa la privacidad de su círculo más íntimo.

Su estado anímico en Barcelona

Otro de los fragmentos que se publicó por estos días de la entrevista está relacionado a su presente en el Barcelona: ''La verdad es que hoy por hoy estoy bien. Es verdad que lo pasé muy mal en verano. Venía de antes. Lo que pasó antes del verano, por cómo terminó la temporada, el burofax y todo eso... Después lo arrastré un poco al comienzo de la temporada''.

''Me encuentro con ganas de pelear en serio por todo lo que tenemos por delante. Me encuentro ilusionado. Sé que el club está pasando por un momento complicado, y se hace difícil todo lo que rodea el Barcelona, pero estoy con ganas'', fue otra de las declaraciones del delantero.