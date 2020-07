Atacan a Messi por el caso Griezmann: "Le tiene miedo a un tipo que mide 1.50 y es medio autista"

Antoine Griezmann es el tema de conversación el Barcelona. En el último partido ante el Atlético de Madrid, Quique Setién solo le puso dos minutos y eso levantó la bomba que hay.

El problema se vuelve más grande si recordamos que ha sido suplente los últimos tres duelos del Barca, Sevilla, Celta y Atlético. Sin duda que las cosas no van bien en el vestuario.





En las últimas horas Christophe Dugarry, un exjugador francés que militó en el Barcelona sin pena ni gloria, atacó a Lionel Messi por el caso Griezmann y le hizo una recomendación a su compatriota.





"¿De qué tiene miedo (Griezmann), de un tipo que mide 1.50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es echarle cojones en algún momento", dijo Dugarry en una entrevista con RMC Sports.



El exatacante aseguró que Messi y Antoine deben tener una conversación para tratar de solucionar el problema: "Hace un año que se viene diciendo que tiene un problema con Messi. Tiene que darle un tartazo en la cara".



Dugarry también criticó a Griezmann y su pesima temporada con los colores del FC Barcelona: "Es cierto que Messi podría darle más pases, pero sinceramente no me sorprende. Griezmann pierde balones, juega con la pierna encogida. Griezmann debería ir a hablar con Messi para solucionar el problema", afirmó.

Recadito para Quique Setién

"Es un entrenador que patina totalmente. Setién es buena gente, pero no tiene el nivel. No sabía a quién cambiar. Cambió a Sergio Busquets en el 85 para meter a Ansu Fati y lanzó a Griezmann en el 90. No era algo contra Griezmann. Es que no sabe cómo hacer jugar a su equipo. Está superado. Estoy convencido de que no tiene nada contra Griezmann, lo único es que está superado", cerró.