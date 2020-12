¿Mágico González igual a Messi?: "Si hubiese sido más profesional, hubiese llegado al nivel de Lionel"

Como una leyenda, el salvadoreño Jorge 'Mágico' González sigue siendo un tema de conversación 45 años después de su debut oficial en el fútbol, donde maravilló a Europa en los años ochentas cuando partido a partido era protagonista en el Cádiz de España.

Tras su retiro en el año 2000, cuestionamientos respecto al pobre legado que dejó el Mágico en el fútbol se hicieron presentes, ya que hasta el día de hoy es un misterio saber que hubiera pasado si Jorge se hubiera dedicado totalmente a su profesión y no preferir "la vida fácil".

Adorado por el astro argentino Diego Maradona, el Mágico es querido por todo quien le conoce, inclusive hasta quienes fueron sus rivales en la cancha años atrás.

Donato Gama, ex futbolista español de origen brasileño que militó en el Deportivo La Coruña; el exportero español Juan Carlos Unzué y Rubén Gracia 'Cani', ex jugador del Atlético y Villarreal, hablaron sobre Jorge González en el programa Ídolos Show, quienes presentaron una recopilación de comentarios sobre el ex jugador salvadoreño.

Uno de los comentarios más llamativos en este clip, sin duda fue la comparación con Lionel Messi, respecto a que el Mágico hubiera alcanzado su nivel si se lo hubiera propuesto.

"Si hubiese sido más profesional habría llegado al nivel de los mejores e incluso de Messi, pero si te tienen que levantar para que vayas a un partido pues es muy complicado. A Mágico González no le apetecía mantenerse y ya está, pero era tan bueno que le dio para ser muy bueno y eso no le da a nadie. Tienes que ser cómo el para quedarte dormido y que te quieran", declaró 'Cani' Gracia.

"Mágico es difícil de comparar porque era su forma de jugar. Yo jugué contra él y le

tengo el mayor respeto del mundo. Hacía cosas bonitas, pero para ser top no vale sólo

con dos pinceladas y decir que es el mejor:", confesó Donato.



"Era un grandísimo jugador, hacía grandes jugadas, pero para ser el mejor del mundo tienes que ser regular. No se puede ser un jugador de un partido, de tres jugadas y se acabó. Mágico siempre será muy querido y respetado", cerró el exjugador español de orgien brasileño.

La forma en como trataba el balón y su técnica sublime con el, le permitieron al salvadoreño viajar para dominar el fútbol a su placer, ganándose tanta admiración por la afición y demás que fue bautizado como "Mago" en el Cádiz, donde su fama llegó al limite por lo que hacía dentro y fuera de las canchas.



"Para ser el número uno tienes que tener la capacidad de mantenerse en el tiempo y no sólo cuentan las capacidades dentro del campo. Ser futbolista no es sólo las dos horas de entrenamiento, sino las 24 horas diarias. Si no te cuidas, no te mantienes. Por eso, cuando Messi se retire se le recordará siempre", comentó Juan Carlos Unzué, quien también fue ex entrenador del Barcelona.