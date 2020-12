Reguilón y su crítica a Zidane; el regalo de Mourinho en Navidad y lo que dice de Luis Enrique

Sergio Reguilón ha hablado sobre su relación con el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, del cual aseguró que no hablaba con él. Además, ha revelado el regalo que Mourinho, su actual timonel en el Tottenham, le hizo en Navidad.

El seleccionado español fue preguntado, en la entrevista a AS, que si había hablado con Zidane antes de irse a los Spurs y respondió: “No, nada” y cuestionado por si le sorprendió que no lo hiciera, dijo que “no, me sorprendió nada”. En cuanto a la posibilidad de volver algún día al conjunto blanco, comentó que “no sé. Siempre que me preguntan por el Madrid digo que me ha dado todo, siempre ha sido mi casa. ¿Volver algún día? No depende de mí. Estoy centrado en lo mío, pero sería bonito”.



El futbolista fue claro y dice que su llegada al Tottenham fue por pedido exclusivo de Mourinho. “Me llamó varias veces antes de tomar la decisión. Fue un motivo a tener en cuenta su insistencia, porque si tanto me quería por algo sería”. Y añadió que “siempre digo lo mismo: me gustaría que lo conocieran de la manera que le conozco yo. Podría contar mil anécdotas maravillosas…”.

“Por ejemplo el día de Navidad, que sabe que estoy solo. Llegamos a entrenar el día 25 a las 3 y tenía una caja en mi sitio. Lo abro y era un cochinillo cocinado ya. Me dijo “sé que estás solo en Navidad y así no tienes que cocinar la cena y cenas bien”. Tiene detalles que la gente no sabe en el día a día, pero para un futbolista que esté pendiente de cómo estás tú aparte del fútbol es muy importante”. Pese a ello, señaló que “cuando tiene que ser duro es duro como el que más. Pero es una persona que se preocupa mucho por todos”.



Comparando a ‘Mou’ con Luis Enrique, dijo que “son dos entrenadores top. Cada uno tiene su método, cada maestrillo tiene su librillo. A Luis Enrique le gusta más tener el control del balón, más la filosofía española de cuidar el balón. A Mourinho le gusta que seamos fuertes, que tengamos también el balón por supuesto, pero son diferentes maneras de entrenar. Pero en su medida son top cada uno”.





"Las charlas de Luis Enrique me parecen maravillosas. Como dice él “y las da gratis”, porque nos tenía que haber cobrado. Me lo paso hasta bien viendo cómo enseña, corrige, la manera en la que habla. Habla como un futbolista, del mismo estilo que nosotros y con la misma jerga. Se nota mucho y es muy cercano en ese sentido”, dijo.

“Con Gareth Bale hablo un montón. Ya lo hacía en Madrid y aquí también. Le tengo sentado a mi lado. Nos contamos todo. Me ayudó mucho al llegar aquí en las zonas para vivir, los restaurantes, la gente que te puede ayudar…viene arrastrando alguna molestia y poco a poco se va adaptando otra vez al ritmo de la Premier. Venía de un año difícil, pero todos sabemos la calidad que tiene y que va a ser un tío súper importante para nosotros”.