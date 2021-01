Pep Guardiola desvela el futuro del futbolista Kevin De Bruyne en Manchester City

Una total incertidumbre se vive en el seno del Manchester City luego de que la estrella del equipo, el mediocampista Kevin de Bruyne, rechazara la primera oferta de renovación de contrato.

El futbolista belga, que tiene vínculo vigente hasta junio de 2023, no estuvo de acuerdo por el primer ofrecimiento de extensión por parte de la directiva ciudadana, que quiere evitar la fuga de su emblema hacia otro grande de Europa.

No obstante, en la mente del entrenador Pep Guardiola no pasa que Kevin De Bruyne abandone la disciplina celeste y antes del encuentro por las semifinales de la Carabao Cup donde derrotaron 2-0 al Manchester United en Old Trafford, el técnico español se refirió al futuro del capitán de su equipo.

"Estoy bastante seguro de que se quedará, pero al mismo tiempo tenemos que respetar el proceso de renovación", aseguró el timonel catalán sobre De Bruyne.

Asimismo calificó las cualidades y la aportación que hace el jugador belga a las pretensiones del Manchester City, del que es pieza fundamental.

"No sé exactamente cómo está yendo la cosa porque no he hablado con Txiki Begiristain, pero sabe perfectamente la percepción que tenemos de él, no solamente como futbolista, sino como persona, lo importante que es para el club. No estoy preocupado", sostuvo Pep.

Y es que Kevin De Bruyne sabe el valor que ha obtenido en las últimas temporadas, convirtiéndose en uno de los mejores futbolistas del mundo, además de ser elegido como el mejor jugador de la Premier League en la campaña anterior.

Sin embargo, la dirección técnica de los ingleses luce despreocupada sobre una posible marcha y confía que el internacional europeo se mantendrá en la institución.