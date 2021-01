Un lujo innecesario: "Tengo un Lamborghini tirado, no sé para qué mierda lo compré"

Los mejores futbolistas del mundo, gracias a su salario, pueden darse diversos tipos de lujos, algunos son raros y otros hasta innecesarios.

Como el del Kun Agüero, crack del Manchester City y uno de los jugadores mejor pagados de la Premier League. El argentino contó una historia increíble, pero real.



El argentino hizo una compra de la cual se arrepiente y en la quel gastó mucho dinero: Un Lamborghini Aventador, un auto deportivo de lujo.

"No sé para qué mierda me compré un Lamborghini. Debe tener unos 1.200 kilómetros en seis años, apenas lo usé. Llevo dos años pensando para qué mierda me compré ese coche. Fue muy al pedo. Ahora lo único que hace es cagarse de frío por la lluvia; tiene telarañas y todo", confesó el Kun en el programa Santo Sábado (América TV).





Sergio Agüero no dio más detalles sobre el carro, pero el precio normal en que están tasados es de 400 mil euros. Según la prensa el vehículo del futbolista pudo haber costado 1.5 millones.

El Kun está siendo relacionado con el PSG en el mercado de fichajes y podría dar uno de los grandes bombazos, el argentino llegaría gratis al club que ahora dirige Pochettino, ya que a mitad de año termina su contrato con el City y no sería renovado.