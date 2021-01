Ter Stegen y su enorme gesto con el portero del Cornellá luego de tapar dos penales: "Me dejó en shock"  

Ramón Juan, ese fue el nombre que terminó como figura del partido Cornellá-Barcelona, a pesar de que su equipo perdió 2-0 el duelo por la Copa del Rey.

Te puede interesar: Puesto ridículo para el Real Madrid y Barcelona fuera del top 10: Los mejores clubes del mundo, según IFFHS



El portero se hizo héroe tras taparle dos penales al conjunto culé, uno a Pjanic y otro a Dembélé. Algo increíble y que después tendría premio.



En entrevista que recogió El Chiringuito, Ramón habló de la experiencia tapándole esos tiros a jugadores de alto calibre y también del gesto que tuvo Ter Stegen con él.





Estudió los penaleros: "Bueno había visto todos los que disparaban, tenía una lista en el móvil con los de cada uno. El de Pjanic si sabía dónde lanzaba y el de Dembélé si era una moneda al aire, decidí quedarme en el centro y salió bien".

LEER MÁS: Copa del Rey: Los memes revientan al Barcelona por no tener un penalero cuando no está Messi



¿Y a Griezmann?: "Lo tenía controlado, pero mejor que no se haya dado el caso", aseguró el portero al responder a la pregunta de Josep Pedrerol.



Lo que pasó con Ter Stegen: "Es una noche muy especial, él ha venido y me ha felicitado al final del partido y quedé un poco en shock y ha sido increíble".





La dedicatoria más especial: "Si te soy sincero he recibido muchos mensajes, sin responder a todos, pero no recibí las palabras de alguien que me hubiese gustado. Quiero dedicarle el partido a mi abuela Marina que falleció el pasado sábado y este encuentro va por ella".

MÁS: ¿Por qué no las borró? Cristiano Ronaldo y las fotos que tiene en Instagram con su ex Irina Shayk



Al final Ter Stegen, suplente en Cornellá-Barcelona, le regaló su camiseta y seguro que será un día que Ramón Juan nunca olvidará en su vida.