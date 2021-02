La cocinera de Maradona revela cómo fue la última noche del argentino: ''No quiero ni acordarme, fue muy fuerte''

Romina Milagros Rodríguez, apodada por el propio Maradona como 'Monona', dialogó para el programa 'El show de los escandalones' sobre cómo fueron esos minutos finales del astro argentino aquella mañana del 25 de noviembre. La argentina cuenta que le pidieron que le hiciera respiración boca a boca al exjugador.

''Diego era divino, como un chico a veces, nos reíamos, bailábamos, lo retaba'', comienza contando Monona, que inició trabajando para la familia del 'Diez' durante los fines de semana en la casa de Villa Devoto, pero luego con la cuarentena obligatoria terminó quedándose a tiempo completo.

''Había que llevarlo, con su mal humor, si no quería comer, no comía, tenía sus horarios, era todo como él quería'', añadió la mujer. Además, dijo que ''le faltaba una mamá, más que una pareja, la extrañaba mucho''.

Sobre la relación con sus hijas, Monona reveló que no tenía la misma con Dalma y Gianinna que con Jana. ''Las hijas sí estuvieron, siempre. Gianinna cuando la llamabas, siempre estaba, pero con Jana era otro vínculo, no era lo mismo, no era tan pegada. Se quedaba a dormir, pero era distinto el trato. Dalma hablaba mucho por teléfono por el tema del Covid. Pero todos los hijos estuvieron presentes''.

En cuanto a Rocío Oliva, expareja de Maradona, comentó que ella no iba a la casa porque ya estaban separados. ''Terminaron y ella no fue más, mientras yo estuve en la pandemia, no estaba''. En cambio, sí destacó la presencia de Verónica Ojeda, la exesposa de Diego. ''Dieguito iba siempre, lo adoraba. Le cambiaba el humor automáticamente cuando entraba el nene, le encantaba verlo''.

Por otra parte, manifestó que el Pelusa sabía todo lo que ocurría en su hogar, incluso si le robaban o no objetos de valor. ''Se hacía el boludo, pero sabía todo porque él me lo decía a la cara: 'Yo los voy a dejar correr hasta donde yo quiera, pero después les corto las piernas'. Siempre me lo recordaba''.

La última noche de Maradona

Una de las partes más fuertes fue cuando Monona desveló cómo fue la última noche de Diego en vida: ''Me dijo que no quería comer, pero le llevé unos sándwiches y un té. Dicen que no comió, pero es mentira, comió uno porque yo los contaba. Quería estar solo, quería descansar''.

También aclaró que su médico era Leopoldo Luque y que Maradona solo le hacía caso a él. Sobre la mañana en la que murió, relata: ''Lo único que recuerdo es el conteo, que no quiero ni acordarme, el '1,2,3, vamos, Monona', fue muy fuerte. No hubo manera de reanimarlo''.

Para finalizar, la mujer cuenta que los médicos estaban tratando de revivirlo: ''Estaba la enfermera y el de seguridad haciéndole RCP; es mentira que la psiquiatra se lo hacía porque no sabía cómo se hacía. Y después me decían a mí que le hiciera respiración. 'Yo no', dije. A mí me daba impresión, no podía. Me decían: 'Dale, Monona, hacelo, cuando yo te digo, 1,2,3'. Era una locura, ese conteo quedó en mi cabeza por días''.