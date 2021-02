Fin a los rumores: Bayern Munich confirma que el Real Madrid no ha preguntado por Alaba

Sin duda David Alaba será uno de los jugadores más buscados al final de temporada, aunque el defensa ya puede negociar libremente, pues no ha renovado contrato con el Bayern Munich.

Karl-Heinz Rummenigge, uno de los dirigentes más importantes del Bayern, habló sobre la salida de Alaba, lo que es un hecho.

“No hay nada decidido hasta la fecha, pero las posibilidades de que abandone el club a final de temporada giran en torno al 99,9%. Ha tomado la decisión de probar algo nuevo. Fui testigo de su llegada al Bayern hace ya más de 12 años. Era un chaval joven con tan sólo 16 añitos. En todo este tiempo no sólo ha sido un gran jugador, sino también una persona de lo más agradable. Sigue estando muy comprometido con el Bayern sobre el terreno de juego, lo que es muestra de su seriedad. Sigue siendo el mismo tipo encantador al que queremos todos aquí y merece que se le trate bien hasta el último día. Me haría ilusión que le despidiéramos con muchos títulos cuando acabe la temporada”, expresó Rummenigge.

Por otra parte, confirmó que el Real Madrid no ha contactado al club para preguntar por David Alaba. La prensa especula que el Bernabéu sería su próximo destino.

“Florentino no ha contactado con nosotros. Tampoco es que tenga que hacerlo. Desde el 2 de enero, el jugador es libre de firmar donde él quiera. Así lo dictan las normas de la FIFA, así es como funciona el negocio. No sé hasta qué punto han avanzado las negociaciones con el Real Madrid, lo único que sé es que se trata de un gran club", dijo Karl Heinz.

Y agrega: "No importa que esté viviendo un momento difícil y no haya tenido tanto éxito estos últimos años como venía acostumbrando, sigue siendo un grandísimo club y hay que entender al jugador”.

También detalló el por qué del fracaso de la renovación con el austriaco: “Aquí he de defender a Hasan Salihamidzic (director deportivo). Comienza a establecer conversaciones con el entorno del jugador en febrero de 2020, es decir, hace exactamente un año. Hubo tiempo de sobra y tenemos que desmentir los cuentos de hadas que existen al respecto. Pusimos sobre la mesa muchísimo dinero, una cantidad que, eso sí, al final aparentemente no fue suficiente para convencerle. Son cosas que debemos aceptar. Hablamos de un jugador que ha tenido un gran valor para nosotros durante más de doce años, por ello no hay ningún problema. En verano, nos separaremos amistosamente. Derramé alguna que otra lágrima cuando me despedí de Thiago el pasado verano y no descarto que ocurra lo mismo si me cruzo a David el día que tenga que marcharse”.