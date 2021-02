El peor final de Maradona revelado por otro audio: "Le dio marihuana y cerveza, lo hizo pedazos"

La muerte de Diego Maradona sigue siendo noticia hasta hoy y se busca un responsable de los sucedido.

A través de Infobae, se revelaron unos nuevos audios del doctor que estaba a cargo de Maradona, nos referimos a Leopoldo Luque, y un integrante del staff médico que se ocupaba de la salud del astro argentino.

Ver: La mansión donde vivió Maradona y que hoy alquilan ¿Su precio?

Son varios los audios que se han filtrado ya sobre los últimos días de vida de Maradona, pero el último ha sido más que indignante.

En el díalogo de Luque y su ayudante, queda claro que una de las personas que debía cuidar a Maradona, no lo soportaba más y para calmarlo, le daba marihuana y cerveza.

"Me contaron que ayer Charly había arreglado entrar una mujer por la noche. Entonces para sacarse de encima a Diego le dio cerveza y porro. Lo quebró en mil pedazos", revela el audio de Infobae.

"No aguanto más que Charly le dé marihuana a Diego. No sé cómo pararlo", se escucha en los nuevos audios.



Este es el chat del médico de Maradona con un miembro de su equipo de trabajo.

El ayudante o integrante del cuerpo médico de Leopoldo Luque, confesó en el audio filtrado lo siguiente: "Ya tomó el hábito de fumar todos los días. Les pide a los de seguridad faso. Les dice 'faso'. Y el otro día les dije a los de seguridad, cuando te dice así prendele un habano".

Además: Las 20 fotos más recordadas de Maradona

Pero eso no fue lo peor de todo. "Yo encontré restos de marihuana picada por todos lados y olor en la casa. El tipo cogiendo en la pieza de servicio y Monona con el de seguridad viendo que Diego no se levante, no durmieron nada. Ellos no querían dormir por si se armaba lío", cuenta el encargado de cuidar a Maradona.

Las investigaciones en Argentina siguen y en los próximos días cuatro fiscales pueden dar a conocer las imputaciones a los responsables de la muerte de Maradona.