David Suazo y su sorpresivo mensaje de cumpleaños a Cristiano Ronaldo: "Gracias por hacer este deporte hermoso"

Cristiano Ronaldo arribó a su aniversario número 36 este viernes. El portugués recibió muchas felicitaciones por parte de todo el mundo del fútbol.

Te puede interesar: Con deseo incluido: La dulce felicitación de Georgina Rodríguez a Cristiano Ronaldo en su cumpleaños 36



Uno de esos mensajes fue el de David Suazo, el jugador hondureño le escribió unas palabras en su cuenta oficial de Instagram al luso.



"Gracias por hacer este deporte hermoso, espectacular. Feliz cumpleaños CR7", redactó el ex goleador del Cagliari e Inter de Milán junto a una foto en los premios The Best 2017.







Durante esa gala, David Suazo le entregó a Cristiano el galardón por ser parte del mejor 11 de ese año. Ronaldo le guiñó el ojo en ese momento.

LEER MÁS: Luis Suárez explota luego de que revelaran el contrato de Messi: "No entiendo que la gente tenga tanta maldad"



Antes, ya habían sido rivales. En un duelo amistoso en 2007 disputado en Old Trafford Manchester United e Inter se vieron las caras. En ese cotejo el ex delantero hondureño marcó dos goles en la victoria 3-2.



Cristiano Ronaldo ya es el máximo goleador de la historia del fútbol con 763 tantos en competiciones oficiales y este viernes cumplió 36 años.

MÁS: Zidane explota contra la prensa española: "Díganme a la cara que me quieren fuera, no solo por detrás"



Su última gran aportación la hizo el pasado martes en la Coppa Italia donde marcó un doblete al Inter de Milán en las semifinales de ida de la competición.