Zidane explota contra la prensa española: "Díganme a la cara que me quieren fuera, no solo por detrás"

Zinedine Zidane apareció este viernes en conferencia de prensa previo al partido contra Huesca, el entrenador regresó luego de estar de baja por coronavirus.

El francés aseguró que no va a dimitir de su cargo en el Real y exigió más respeto a él y sus jugadores por parte de la prensa española.



"Un día estoy dentro, otro día estoy fuera, luego un poco dentro luego empatamos o perdemos y estoy fuera", fue parte de lo que dijo Zidane.

Situación del equipo

"Toda la plantilla se merece dar la cara hasta el final de temporada. Es lo que vamos a intentar como equipo, no vamos a bajar los brazos. Lo que quiere la gente es ponerse y ganar los partidos".

Sus ánimos ¿Cómo están?

"Yo no sé lo que va a pasar. Nos merecemos terminar la temporada con esta plantilla. Se habla de muchas cosas, de cambiar al entrenador y lo otro. No lo sé. Yo soy un afortunado. Si la gente quiere que lo deje, yo no lo voy a dejar. Y los jugadores, tampoco. Se habla mucho de situación incómoda. No estamos muy finos, es verdad, pero estamos animados a cambiar la situación".



A Zidane le consulta sobre la reivindicación por los últimos resultados y explota



"Me haces reír. Me reivindico con los jugadores. Nos merecemos seguir peleando. El año pasado ganamos. Déjennos pelear. El año pasado, no hace diez años, ganamos LaLiga. Me haces reír con la pregunta. Hay que cambiar, sí. Sólo un pequeño respeto a todo esto. Me haces reír... Pero no pasa nada. Ustedes dicen muchas cosas y hay que asumirlas. Díganme a la cara que me quieren fuera, no solo por detrás".



Y siguió molesto



"Lo que me hace reír es que me preguntan por qué. Creo que soy el único que piensa que cada día estoy fuera. No sé. No estoy contento que me pregunten cada vez que hacemos un mal partido. No merezco este tratamiento por parte de la prensa. Tengo la suerte de poder trabajar con este equipo. Ganamos la Liga el año pasado, espero un poco de respeto. Si no llegamos soy el primero que asumo mi responsabilidad. Estoy un poco enfadado, además llevo dos semanas encerrado en la jaula y tengo ganas de salir y demostrar que voy a pelear hasta el final".

Las críticas que recibe su Real Madrid



"Al final ustedes hacen su trabajo. Un día estoy fuera, otro día un poco dentro. Si empatamos o perdemos estoy fuera... Eso es lo que están haciendo. Me enfado porque nosotros vamos a intentar hacer nuestro trabajo. Nosotros peleamos en nuestro trabajo y vosotros peleáis en el vuestro. Pero debéis respetar un poco nuestro trabajo".