Revelan la sustancia que tomó: Onana del Ajax es suspendido por violar las reglas de dopaje

El arquero camerunés del Ajax André Onana fue suspendido un año por la UEFA por violar las reglas antidopaje, anunció este viernes el club holandés en su página de internet.

Te puede interesar: Javi, concursante de "La Isla de las Tentaciones" reveló toda la verdad sobre su relación con Georgina Rodríguez



"La comisión disciplinaria de la Asociación Europea de Fútbol (UEFA) impuso una suspensión de 12 meses a André Onana por violar las reglas antidopaje tras un control fuera de competición el 30 de octubre pasado", señaló el club en un comunicado, añadiendo que presentará un recurso.



"La suspensión es efectiva a partir de hoy y se aplica a todas las actividades de fútbol, nacionales e internacionales", añadió el comunicado.





Según informó el club, el 30 de octubre, Onana se sintió mal y tomó un medicamento inicialmente destinado a su esposa. El Lasimac (un diurético e hipotensor) "no mejora el rendimiento" de un deportista, razón por la que el Ajax no se esperaba "una suspensión en firme".

LEER MÁS: ¡Le filtraron fotos íntimas! La dura pesadilla que vivió Leigh Nicol: "Ahora entiendo por qué la gente se suicida"



"Onana no tenía ninguna intención de hacer trampas. Pero la UEFA estima, siguiendo las reglas antidopaje aplicables, que un deportista tiene el deber en todo momento de vigilar que ninguna sustancia prohibida penetra en su organismo", señaló el club.



Es el segundo golpe duro que recibe el Ajax en 24 horas. El jueves el franco-marfileño Sébastien Haller, aterrizado a principios de enero en el club procedente del West Ham por 22,5 millones de euros (26,9 millones de dólares), no fue inscrito en la Europa League.



"Es un enorme error administrativo de nuestra parte", lamentó el técnico del Ajax Erik ten Hag en la página de internet a la club.



Haller, fichaje más caro del club holandés, no está en la lista de jugadores elegibles para la fase de eliminación directa de la segunda competición europea. El Ajax se enfrenta al Lille en dieciseisavos el 18 y el 25 de febrero.

MÁS: Se fueron de fiesta y lo enamoró: La infartante modelo paraguaya que conquistó a Chicharito Hernández



Desde su fichaje en enero, el delantero de 26 años ha firmado dos goles y cuatro pases decisivos en seis partidos de la Eredivisie.



El Ajax anunció que hará una petición a la UEFA para obtener la inscripción de su nuevo jugador.