Mourinho desmiente a Bale por su publicación en Instagram: ''Tengo que decir la verdad...''

José Mourinho desmintió a su jugador Gareth Bale por la publicación del galés en Instagram, donde aseguraba el martes que estaba en plenas condiciones para jugar, pese a que después no pudo estar contra el Everton por un problema muscular.

El extremo colgó una fotografía en la que expresaba que el entrenamiento había sido bueno, pero un día antes, el lunes, pidió un escáner porque sintió unas molestias y tras dicha sesión continuaba con problemas.

Los exámenes no mostraron ninguna lesión y Bale no formó parte del equipo del Tottenham que cayó ante Everton en octavos de final de la FA Cup.

Fue por eso que Mourinho salió al paso para contar la verdad: ''Probablemente esa publicación no sea ni su responsabilidad. No lo sé. Pero lo que decía era que el entrenamiento había sido bueno y que estaba listo y no era cierto. Cuando a mí me preguntan por ello tengo que decir la verdad. Así que lo repetiré por última vez''.

El técnico de los Spurs insitió en que el galés no estaba en condiciones para afrontar el encuentro. ''No se encontraba bien, pidió un escáner, lo tuvo, éste no mostró nada, ninguna lesión, pero seguía sin estar bien. Nosotros no podemos decidir sobre eso porque el cómo se sienta un futbolista está por encima, así que no lo llevamos al partido. Es tan simple como eso. Si para mañana está listo, pues entrará en la lista'', explicó.

La pesadilla de Bale

De los 37 partidos que ha disputado el Tottenham este curso, Bale solo ha sido titular en 10 y en otros cinco ha salido partiendo como suplente.

El equipo inglés no está por la labor, en estos momentos, de ejercer la opción de compra al Real Madrid por el jugador, por lo que todo apunta a que deberá volver a la entidad blanca cuando acabe la campaña.