Pésima noticia para el Real Madrid: Dani Carvajal será baja de 2 a 3 meses

Dani Carvajal uelve a sufrir con las lesiones, un mal que lo viene afectando desde hace mucho tiempo y mismo que no lo deja desarrollar su carrera con plenitud ni en el Real Madrid peor en la selección española.

El jugador de los blancos sufre una lesión muscular con peor pronóstico del esperado. De acuerdo al comunicado del Real Madrid, el futbolista sufre afectación en el tendón.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el muslo derecho con afectación del tendón", explica el comunicado.



De momento no se puede dar un tiempo preciso de cuántas semanas estará de baja el jugador, eso sí, se va a someter a más pruebas, la lesión es importante y podría estar hasta un mínimo de dos meses de baja.

Marca adelanta que "no son nada buenas las noticias debido a esa afectación que sufre en el tendón, en una dolencia similar a la que sufrió Rodrygo, aunque parece que en el caso de Carva no es tan grave. Eso sí, los continuas problemas físicos del jugador invitan a ser muy prudentes y a no correr nada".



Dani Carvajal regresaba ayer con el Real Madrid ante el Valencia pero a los 25 minutos de partido tuvo que pedir el cambio. Otra vez lesionado. Este es un problema y una temporada sombría para el lateral derecho, quien el 2 de octubre sufrió una lesión en los ligamentos de su rodilla. A partir de ahí no ha encontrado la regularidad, encadenando hasta tres lesiones musculares.