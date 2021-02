Bombazo: El contrato faraónico que ha pedido David Alaba al Real Madrid para cerrar su fichaje

Finalmente David Alaba anunciará este martes su salida del Bayern Munich, vigente campeón del Mundial de Clubes.

El defensa austríaco no renovará contrato y ya piensa en su futuro. Según el diario alemán Bild, Alaba quiere irse al Real Madrid.

Son 12 años los que ha estado Alaba en el Bayern Munich, pero debido a sus altas exigencias económicas el club germano lo dejará ir.

Ver: Un estudio revela los equipos que serán campeones en las ligas de Europa

Tal y como agrega Bild, el futbolista de 28 años sigue manteniendo firme su voluntad de recalar en las filas del Real Madrid. "El deseo de Alaba para la próxima temporada: el Real Madrid", informan desde Alemania.

Alaba llegará totalmente gratis, pero exige un salario faraónico al Real Madrid. Se trata de 110 millones de euros por cinco temporadas, es decir, 22 millones por año.

Sin duda se trata de mucho dinero y habrá que esperar a ver si Florentino Pérez decide ejecutar la operación del fichaje de Alaba.

En caso de firmar con el club blanco, David Alaba terminaría contrato en junio de 2026 con 34 años de edad.



David Alaba anunciará mañana su salida del Bayern Munich y se acerca más al Real Madrid.

En caso de no llegar a un acuerdo con los merengues, el futbolista tiene otras opciones y están en la Premier League de Inglaterra. Chelsea y Manchester City han mostrado interés.

¿Y SERGIO RAMOS?

Algo que será clave para que se concrete el fichaje de David Alaba por el Real Madrid es el tema del futuro de Sergio Ramos.

Además: El crack que fichó el Bayern Munich para sustituir a Alaba

El capitán de los merengues no ha renovado aún y parece que no llegan a un acuerdo. En caso de que Ramos no firme con el Real Madrid, la llegada de Alaba es más que un hecho.

Sergio Ramos ya es libre de negociar con cualquier equipo, pues su contrato termina al final de la presente campaña.

ALABA, UN GANADOR

David Alaba se marchará del Bayern de Munich con una gran cantidad de títulos bajo el brazo, entre ellos dos tripletes y un sextete. Pieza absolutamente capital en el esquema de Jupp Heynckess, Pep Guardiola o Hansi Flick, el técnico actual, el austriaco ha conseguido un total de 27 títulos: 9 Bundesligas, 6 DFB Pokal, 2 Champions League, 6 Supercopas alemanas, 2 Supercopas de Europa y 2 Mundial de Clubes.

En la presente temporada aún puede ganar más títulos, nos referimos a la Champions League y a la Bundesliga.