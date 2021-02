¿Se acabó la Liga? Piqué responde tajante tras no poder vencer al Cádiz en el Camp Nou

Gerard Piqué dio la cara luego del triunfo que se le escapó al Barcelona frente al Cádiz. El defensor azulgrana es realista, pero afirma que todavía hay liga y que cualquier cosa puede pasar.

Pierden dos puntos

''Duele muchísimo porque la derrota contra el Atlético nos daba una oportunidad y se ha hecho un partido en el cual ellos te ponen en problemas, porque se cierran atrás, pero generamos bastante, con goles anulados y varias ocasiones. Una penalti en el 90... perder dos puntos es difícil de asimilar. Viniendo de dónde venimos... lo importante era sumar los tres puntos y meternos en la cabeza. Pero aún queda liga''.

Opciones

''Cada partido que no ganas tus opciones se reducen un poco. LaLiga va para largo, hay una distancia importante, no inasumible, pero dependerá de los próximos partidos. Si cogemos una buena dinámica de juego, que nos permita tener buenos resultados, opciones podemos tener. Está difícil, obvio. Lo tenemos que intentar. Es un golpe duro. El miércoles otro examen contra el Elche''.

Golpe anímico

''Si somos realistas todo está complicado, sobre todo la Champions, la Copa tendremos alguna opción y LaLiga es lo que he dicho. Hemos de recuperar nuestro juego y sensaciones porque si no, ya pueden perder los demás que no vamos a llegar. Pese a los dos golpes, levantar la cabeza, mejorar anímicamente y ganar al Elche''.

Lesion de rodilla

''Estoy un poco cansado, pero muy contento de volver tan pronto. La recuperación ha ido muy bien y, poco a poco, recuperando sensaciones. Tras tanto tiempo, ir cogiendo los movimientos y sensaciones y espero ayudar al equipo hasta el final de temporada''.