Barcelona daría el bombazo: ''Firmaremos a tres cracks, lo tenemos hablado, son únicos''

Toni Freixa, uno de los tres candidatos a la presidencia del Barcelona, confirmó este lunes en la RAC1 que sí sale elegido este próximo verano, firmará tres cracks que marcarán la diferencia (dos delanteros y un defensa) y sin descartar a Haaland y Mbappé.

Empate contra el Cádiz

''Es una gran decepción, es un partido que el Barça ha de ganar sin problema. Hay mucha gente que parece que disfrute de que el Barça tenga momentos complicados y yo no soy así. Me gusta compartir la alegría de las victorias y estar ahora al lado de la gente cuando la situaciones decepcionan''.

¿Cuál ha sido el fallo?

''Ha fallado la política deportiva, cambiar de director deportivo cada temporada, comprar jugadores por cantidades inasumibles y renovaciones con salarios muy altos, que han penalizado mucho. Esta es una cuestión más estructural''.

Proyecto para el Barcelona

''Desde hace tiempo estamos trabajando y podemos avanzar que hemos cerrado un acuerdo de intenciones con un inversor que aportará 250 millones para el Barça Coporate, que son cuatro líneas de negocio, a cambio del 49 por ciento. Aunque primero tendrá que pasar por la Asamblea. Tendremos los fondos para que la situación económica mejore para poder tomar decisiones deportivas. Y en la 21-22 incorporaremos tres cracks, dos en ataque y otro en defensa''.

Messi

''Messi nos ha dado más de lo que el Barça le ha dado a él. He hablado con su entorno, pero no personalmente con él. La oportunidad de que continúe está abierta. Su contrato se ha de poner en consonancia con el club. Hemos bajado los ingresos en 350 millones de euros y el jugador es consciente de ello. No he tenido nunca el contrato en la mano''.

Fichajes para el Barcelona

''Lo tenemos hablado para poder ejecutarlos, serían para la temporada 21-22. El Barça tendrá el equipo competitivo que ha de tener y que ahora no tiene. Todo será consecuencia del trabajo''.

Ronald Koeman

''Es imposible que a Koeman no le gusten, son jugadores únicos. Koeman será entrenador hasta el final de su contrato, sin ninguna duda. Dar estabilidad al técnico y al equipo siempre da réditos''.

Haaland y Mbappé

''Tenemos una máxima, nunca hablaremos de jugadores hasta que no los presentemos. Es una mala estrategia porque sirves en bandeja a otros clubes para que te pisen la negociación. Pero es absolutamente posible. Es lo que debe hacer el Barça. Incorporar jugadores diferenciales''.