Koeman advierte al PSG y su contundente respuesta sobre Haaland en el FC Barcelona

Ronald Koeman valoró este sábado, en rueda de prensa, la situación del Barcelona tras lo sufrido frente al PSG en Champions antes de medirse al Cádiz en el Camp Nou. El entrenador asegura que pueden vencer a los parisinos en la vuelta aunque esté muy complicado.

Derrota

''Es verdad que después de una derrota es bueno tener otro partido para demostrar que podemos sacar un buen resultado. Hay que seguir. Tenemos una buena trayectoria. Tenemos ambición. Sabemos lo que nos pasó y hay que reaccionar''.

Levantarse

''El mundo no acaba después de una derrota. Hay que analizar, hablar y entrenar. El otro día perdimos muchos balones y así das opciones al contrario. Hay que ponerle intensidad, reaccionar y seguir. Espero que salgamos fuertes contra el Cádiz''.

Objetivos

''Estamos todavía en las tres competiciones. La Champions está muy complicada. En la Copa, con más suerte y efectividad, podemos remontar. Confío en pasar la eliminatoria. En LaLiga, depende de si el de arriba pierde puntos. No soy tan negativo. Somos el Barça. El objetivo principal es cada partido''.

Haaland

''Tengo mis ideas para el futuro del club. Debo esperar a que haya un presidente, sentarme y hablar del futuro con él''.

Equipos grandes

''Ganamos contra la Juve fuera, podemos ganar al PSG en su casa... nos faltaron cosas el otro día, sí. Pero de ahí a decir que nos faltan cosas contra los grandes siempre... ellos tuvieron gran efectividad. No creo que se pueda decir que no podemos competir contra los grandes. Podemos ganar a cualquiera''.

El plantel

''Es normal que anímicamente estén bajos tras lo que nos pasó. Es normal y es bueno. El viernes el ambiente era bajo. Es bueno que nos afecte. A mí me gusta. Hoy los he visto como antes y con ganas''.

Encontronazo Piqué-Griezmann

''Durante un partido, hay mucha emoción. Hay cosas que no se pueden aceptar. Es bueno tener gente que reacciona y no está contenta. No vas preguntar por favor... durante el partido no hay problema que pasen estas cosas, me gustan... luego hay que hablar y llevarse bien... hay que intentar hacer lo máximo para ganar un partido. No me gusta que estén callados''.

Fútbol actual

''Hoy en día, la parte física es importantísima. Se juega con gran intensidad y el calendario es apretado. Hay que tener equilibrio con la calidad, el físico y la defensa''.