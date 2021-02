Ni Messi ni Cristiano Ronaldo: Zlatan Ibrahimovic elige al mejor futbolista de la historia

Sin duda Zlatan Ibrahimovic es una voz autorizada para hablar del tema. ¿Quién es el mejor futbolista de la historia?

El crack del AC Milan dio una entrevista a la UEFA donde habló de todo, desde su edad hasta del jugador de baloncesto, LeBron James.

Ahora, la noticia principal es sobre su elección sobre el mejor jugador de todos los tiempos. Ni Messi ni Cristiano Ronaldo entran en escena.

Zlatan deja claro que el mejor de la historia es el brasileño Ronaldo Nazario. "Siempre digo a todos los que juegan conmigo: 'Ronaldo es el juego del fútbol'. Para mí ese Ronaldo es el fútbol. La forma en que se movía, la forma en que hacía sus pases. Para mí es el mejor jugador de la historia, sin duda", explicó Ibrahimovic.

Por otra parte, Zlatan habló de lo que es jugar al máximo nivel con 39 años de edad.

"Cuando se juega a un nivel tan alto, siempre existe la misma presión, seas quien seas. Si estás aquí, estás aquí porque te lo mereces y eres lo suficientemente bueno. No me importa si eres joven o no, no puedo pensar en el hecho de que eres joven y tu tiempo llegará. Cuando juegas en el Milan no hay tiempo, tienes que hacerlo bien ahora. Si no juego bien, el Milan comprará otro delantero en el próximo mercado de fichajes que jugará mejor que yo, así que tengo que jugar bien y eso va para todos. Todos tenemos que estar a la altura, tengamos la edad que tengamos", expresó.



Para Zlatan Ibrahimovic no hay nadie mejor en toda la historia que Ronaldo Nazario.

También se refirió a su entrenador en el AC Milan de Italia, Stefano Pioli.

"Pioli es muy diferente a mí? ¿Está seguro? Tal vez lo haya "zlatanizado". Tal vez se ha vuelto como yo. Llegó a Milán, donde el ambiente era difícil. Si estamos donde estamos ahora es gracias a él y al trabajo que ha hecho. Gracias a su forma de trabajar, a su mentalidad. Presiona mucho al equipo, le exige mucho, aunque sea un equipo joven. Quizá sea más paciente que yo, pero obviamente es más maduro y tiene más experiencia. Está acostumbrado a trabajar bajo presión y ha estado en situaciones en las que ha tenido que luchar para mantenerse en la Serie A. Obviamente, es diferente a cuando tienes que luchar para ganar, pero al mismo tiempo hay mucha presión. En situaciones así hay que dar algo más de lo que se da en los equipos grandes. Pioli llegó aquí y ha demostrado con su trabajo que es un gran entrenador. Ahora ya no se discute si es el mejor hombre para el trabajo".

Por último, Zlatan Ibrahimovic lanzó un dardo al famoso jugador de basquetbol, LeBron James, esto por involucrarse mucho en temas políticos.

"Lo que hace es fenomenal, sin embargo, no me gusta cuando la gente con cualquier tipo de 'estatus' habla de política. Haces lo que se te da bien. Juego al fútbol porque soy el mejor jugando al fútbol. No hago política. Si fuera político, me dedicaría a la política. Este es el primer error que cometen los famosos cuando sienten que han llegado. Para mí, es mejor mantenerse alejado de estos temas y hacer lo que se te da bien, de lo contrario te arriesgas a no causar una buena impresión", concluyó.