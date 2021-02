Ibrahimovic no calla y ataca a LeBron James: "Dedícate al basquetbol que es lo tuyo, no la política"

No hay tema donde Zlatan Ibrahimovic no pueda detenerse a dar su opinión.

El sueco de 39 años volvió a ser noticia el pasado jueves tras confesar quien es para él el mejor jugador en la historia del fútbol, donde señaló sin dudas al exfutbolista brasileño Ronaldo Nazario por encima de cualquier otro.

'Ibra' también hizo saber su disgusto sobre las nuevas generaciones de futbolistas porque se sienten "endiosados" con unos cuantos minutos o partidos en buen nivel, pero lo que más llamó la atención fue su fuerte crítica hacia la estrella y 'Rey' del baloncesto, LeBron James.

Zlatan dejó en claro su admiración al LeBron atleta, pero es al LeBron político a quién atacó tras ser uno de los personajes estadounidenses que tuvo mayor influencia previo a las elecciones presidenciales entre Donald Trump y Joe Biden el pasado noviembre.

"Es fenomenal en lo que hace, pero no me gusta que personas con algún tipo de estatus se metan a la política al mismo tiempo. Quiero decir, haz lo que se te da bien, dedícate a lo que haces", dijo mostrando su desagrado por todos aquellos deportistas que aprovechan su fama e influencia para meterse en temas políticos.​



LeBron James es uno de los deportistas más influyentes en los Estados Unidos.

"Yo juego al futbol porque soy el mejor jugando al futbol. No me gusta la política, si hubiera sido político me habría metido en política. Es el primer error que cometen las personas cuando se vuelven famosas y alcanzan cierto estatus", declaró Ibrahimovic en el canal Discovery.

Zlatan culminó con que para una persona de tanta influencia, lo mejor es hacerse un lado y continuar en lo que le corresponde inicialmente. "Para mí, es mejor mantenerse alejado de estos temas y hacer lo que se te da bien, de lo contrario te arriesgas a no causar una buena impresión”.