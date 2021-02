Zidane advierte sobre el Barcelona y su contundente respuesta del caso Sergio Ramos en el Real Madrid

Un Zidane tranquilo apareció este domingo en conferencia de prensa previo al duelo de este lunes entre Real Madrid y Real Sociedad por la liga española.

El DT blanco habló y advirtió sobre la lucha de tres que habrá con el Barcelona y Atlético por el título. Además, comentó sobre el caso de Sergio Ramos.





Duelo ante la Real Sociedad



"Sabemos el partido que vamos a tener mañana. Es un equipo que sabe jugar y lo está haciendo muy bien. Luego, nosotros tenemos que proponer sobre el campo. Tenemos que seguir mejorando, pero siempre pensando que estamos en casa y lo que queremos es sumar".



Real Madrid responde en los momentos duros



"En nuestro club siempre sabemos imponernos en momentos críticos. Siempre ha sido así. Sabemos que en la temporada hay dificultades y también cosas buenas. Pero esto es largo y quedan muchos partidos. No hemos ganado nada. Debemos seguir con lo que estamos haciendo".



La advertencia sobre Barcelona



"Ahora la Liga es de tres. Mañana será de dos y luego de cuatro. Cada uno tiene su opinión. La Liga está abierta para todos y el que está por delante tiene ventaja. Pero quedan muchos puntos y vamos a seguir con lo nuestro".

Semana crucial para el equipo



"Lo que va a pasar esta noche no lo sé y nosotros no tenemos ni que mirarlo. Lo que si te digo es que hay 42 puntos en juego y es nuestro objetivo es sumar los máximos puntos posibles".



Regresan Macelo, Rodrygo, Odriozola y Valverde



"Veremos el equipo mañana, pero los que han entrenado están disponibles. Me alegro de recuperarlos. Es muy bueno para mí, tener a los jugadores disponibles".



La poca regularidad de Isco



"La culpa no la tiene él. Yo tengo que elegir. Hay jugadores que son muy buenos. Isco tiene una posición de centrocampista y puede jugar en una o dos posiciones, no en 40. Está trabajando bien y debe tener paciencia y, cuando le toca, hacerlo bien como el otro día".

Caso Sergio Ramos



"Lo he dicho siempre: lo que yo quiero es que se arregle la situación. Aparte, de eso, mañana tenemos un partido".



La rueda de prensa que cambió todo ¿La recuerda?



"Fue como siempre, a lo mejor metí un poco más de voz. Nosotros queremos hacerlo siempre bien. Estamos mejor desde aquel partido pero hay que seguir porque no hemos ganado nada. Ni antes estábamos tan mal ni ahora somos los mejores".