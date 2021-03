Koeman y su contrato con Barcelona: "Si yo no veo futuro para mí vamos a tener problemas"

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, lamentó este martes las detenciones y registros ocurridos en las últimas horas en la entidad azulgrana en el marco del llamado 'Barçagate' afirmando que "para la imagen del club no es bueno".

"Creo que para la imagen del club no es bueno y hay que esperar a ver qué puede pasar", afirmó Koeman, en la rueda de prensa previa a la vuelta de semifinales de la Copa del Rey contra el Sevilla del miércoles.

Koeman recordó que él no estaba en el club cuando sucedieron los hechos, pero admitió que "cuando salió la noticia (el lunes), estuve 'jodido' porque conozco bien a Bartomeu y también a Óscar Grau", dos de los cuatro detenidos el lunes.

"Me sabe mal por ellos, Bartomeu para mí siempre ha sido una persona excepcional", afirmó Koeman, sobre el hombre que lo trajo al Barcelona el año pasado.

Bartomeu y Grau fueron arrestados el lunes junto a Jaume Masferrer, mano derecha de Bartomeu, y el director jurídico del club, Román Gómez Ponti.

Ponti y Grau fueron puestos en libertad el lunes, mientras Bartomeu y Masferrer están en libertad provisional tras comparecer este martes ante la jueza que instruye este caso.

La magistrada investiga la supuesta utilización de una empresa para llevar a cabo una campaña de desprestigio en redes sociales contra opositores de Bartomeu y figuras como Gerard Piqué o Lionel Messi.

El pago a la empresa I3 Ventures se habría llevado a cabo, supuestamente, en varias facturas para evitar los controles internos del club, según la radio Cadena Ser, que destapó el caso en 2020.

"Tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo y remontar (ante el Sevilla) y lo demás no se puede hacer nada, pero una vez más no es bueno para la imagen del club", afirmó Koeman.

SOBRE SU FUTURO

Koeman fue preguntado sobre su futuro en el FC Barcelona, quien mañana se mide ante el Sevilla por la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey (2-0 perdieron en la ida).

“Mi motivación es la misma desde el primer día. Sabía que llegar como entrenador en el Barça con el Covid es complicado, y más complicado con cosas que han pasado. En un club tienes momentos complicados, pero también de orgullo. Yo quiero estar aquí y es mi trabajo. El trabajo del nuevo presidente es marcar su camino. Mañana hay un partido importante”, dijo Koeman.

Asimismo, dejó claro que no ha hablado con ningún candidato a la presidencia del Barcelona y desconoce sus proyectos.

“Yo no he hablado con nadie. Hay que esperar quien viene de presidente y su plan. Si yo no veo futuro para mí vamos a tener problemas, porque tengo un año más de contrato”, sentenció Koeman, que no dio importancia a la posibilidad de que Xavi Hernández llegue al club y ocupe su puesto.

“No me preocupa. Tengo contrato. Cuando sepamos quien va a ser el presidente me tiene que enseñar su camino. Esto es para la próxima semana. Sabemos que hay debates y han salido nombres. Esto no me preocupa ni mucho menos”, apuntó Koeman.