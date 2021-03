Guardiola revela quién es uno de los jugadores que más admira y explota respecto al parón internacional: "No tiene sentido"

Pep Guardiola la está rompiendo en el 2021 con el Manchester City quien sostiene una racha de 20 partidos consecutivos con triunfo, además de mantener una imbatibilidad desde el 21 de noviembre del año anterior.

Siendo líder en la Premier League, el conjunto que dirige el español enfrentará este domingo al Manchester United en el derbi de la ciudad donde de conseguir el triunfo extendería su ventaja en la cima a 17 puntos a falta de 10 partidos. Pep habló en conferencia de prensa sobre el duelo que se disputará en Etihad Stadium.

"En el Etihad siempre han sacado buenos resultados, pero nosotros sabemos la oportunidad que tenemos de mantener la distancia y de que falte un partido menos. Todo el mundo sabe lo importante que es este duelo. Me sorprendió cómo jugaron en Stamford Bridge, lo valientes que son en muchos aspectos, su presión, tengo la sensación de que el Manchester United es mejor cada temporada", declaró.

Respecto a los jugadores que complementan el cuadro de los diablos rojos, Guardiola los llenó de halagos, pero menciono que uno de ellos "es el jugador de los que más admira".



"Es el Manchester United, un equipo de clase mundial, es un privilegio competir contra ellos. Son muy fuertes en todas las zonas: defensivamente en el mediocampo (con Bruno Fernandes) y arriba tienen jugadores rápidos y buenos como lo son Daniel James, Marcus Rashford, Anthony Martial y Edinson Cavini quien es uno de los jugadores que más admiro por la carrera que ha hecho y por cómo la vive", confesó.

Edinson Cavani ha participado en 18 juegos esta temporada en Premier League donde ha anotado seis goles. Pep arremetió este viernes respecto al parón internacional y el hecho de que deban prestar a sus jugadores quienes una vez que regresen a Inglaterra tendrán que realizar una obligatoria cuarentena por los protocolos de salud.

"No tiene sentido que se vayan y tengan que hacer 10 días de cuarentena al volver. Aquí estamos trabajando durante muchos meses, gastando dinero y el parón internacional llega cuando nos estamos jugando la temporada. Si vamos a perder seis o siete futbolistas no tiene sentido que vayan. Cuando puedan jugar y volver sin problemas irán, por supuesto", dijo inicialmente.

"Queremos dejarles ir con la selección. Nunca les diré que no vayan. Pero no tiene sentido volver y estar 10 días sin entrenar y sin jugar cuando nos estamos jugando la liga o la Champions. Estoy seguro de que no van a ir. Supongo que la FIFA hará algo. ¿Hemos seguido todos los protocolos y ahora, en el momento crucial de la temporada, se tienen que ir? Estoy seguro de que todos lo van a entender", afirmó Guardiola.