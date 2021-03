Luis Enrique y las palabras que enamorarán al capitán madridista Sergio Ramos

Luis Enrique está compenetrado a llevar a la Selección de España a Qatar 2022. El seleccionador reveló su primera convocatoria para el inicio de las eliminatorias. En rueda de prensa el técnico repasó muchos temas.

Uno de ellos es el nivel que Pedri, actual jugador del FC Barcelona está demostrando, también, habló acerca de Sergio Ramos, capitán del Real Madrid de 34 años que va por su quinto Mundial, pero no solo eso.

Luis Enrique considera que si hay un jugador que podría disputar los seis mundiales, algo que nadie lo ha logrado, es el capitán Sergio Ramos.

CONFERENCIA DE LUIS ENRIQUE:



Sergio Ramos: "No lo ha hecho nadie, lo de jugar seis Mundiales, pero si alguien puede ser Sergio. Yo no sé si estaré, ojalá, pero quien esté seguro que está encantado de contar con él. ¿Su renovación? No me compete. Lo mejor que puede hacer el ser humano es centrarse y disfrutar del presente. El futuro es incierto, es esta tarde y ya arriesgo demasiado".

Pedri: "En el seguimiento vimos que reúne las cualidades para nuestro medio campo, en ataque y defensa. La tranquilidad y humildad que transmite en el campo nos llamó al atención. Da equilibrio en ataque y defensa. Y tiene ambición".

Iniesta y Pedri: "Se tiene que parecer a Pedri, con eso ya es importante. Iniesta son palabras mayores y claro que es bueno para él. Pero Pedri tiene que parecerse a Pedri".



Eric García y Kepa: "Cada caso es distinto. Eric no juega por una situación profesional, no deportiva. La confianza en él es ciega. Por eso creemos que nos puede ayudar"



La lista de la Euro: "No sé si es indicativa. Aquí no están Merino, Adama, Reguilón, Kepa, Pau Torres... Eso no significa que no puedan estar en la Euro, y gente que ha estado en todas no esté. Con Pau Torres, que podría llegar al primer partido, hemos preferido no arriesgar".



Ansu Fati y cantera del Barça: "El mensaje es para todos los lesioandos: que se recuperen. Será su rendimiento el que diga si están o no. Koeman cree en los jóvenes y la cantera. A mí me parece muy bien. Pero juzgan los resultados, esa es la realidad de los entrenadores".





Jordi Alba: "Conocerse mucho tienes cosas buenas y malas. Y a Jordi lo conozco mucho y él a mí".



Uno solo del Real Madrid: "No me fijo en eso. No sé de qué club vienen más. No hago listas para agradar. Me es indiferente".



Qué posición más le preocupa: "Si fuera honesto diría que unas me ocupan más que otras. Pero eso no beneficia. Centrocampistas tenemos para dar y tomar. Soy optimista con esta selección y ese nivel. El objetivo es ganar todos los partidos".