Jugador del Barcelona explota y cámaras de televisión lo captan: "El VAR es una puta mierda"

Cordero Vega pitó un polémico penal al Huesca frente a Barcelona y los jugadores salieron molestos al medio tiempo, más Jordi Alba.

El árbitro señalo una falta de Ter Stegen sobre Rafa Mir luego de un toque con la mano del portero a la rodilla del delantero.



En ese momento el partido marchaba tranquilo para el Barcelona con marcador de 2-0, pero ese penal significó el descuento para el Huesca.

Camino a vestidores y con los jugadores del Barcelona reclamando, Deportes Cuatro capto a Jordi Alba diciendo: "El VAR es una puta mierda".





Koeman también le reclamaba al árbitro asegurando: "No hay nada". Más adelante en rueda de prensa mantendría su postura frente a la polémica.

"Si el VAR entra, no es penalti. No entiendo cómo se puedo pitar un penalti y complicarlo. Una vez más, no entiendo el VAR. El penalti es una locura. No sé cómo lo ha podido pitar. El VAR lo ha visto, pero está claro que Ter Stegen no toca al delantero", aseguró el DT.

