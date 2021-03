Pedri en España: Los cracks que lo felicitaron por su llamado, la 'culpa' de Koeman y la conexión con Messi

Una de las grandes sorpresas de la convocatoria de Luis Enrique para las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 fue el llamado de Pedri González.

El joven jugador de 18 años recibió su primera convocatoria para la absoluta de España y este martes habló en rueda de prensa y contó detalles de lo agitada que va su vida en el fútbol.



¿Quiénes le felicitaron por el llamado?



"Andrés Iniesta y Lionel Messi me dieron la enhorabuena, así como mucha gente de mi familia y amigos".



Koeman el 'culpable' de todo



"Tiene mucha 'culpa' de que yo esté aquí. Ha confiado en mí desde el principio. Que siga o no al frente del club no es decisión mía. Lo que yo le debo es agradecerle la confianza que ha depositado en mí".



Lo que hace en Barcelona con Messi



Juegos Olímpicos o Eurocopa



"Estoy tranquilo. No me quedo con ninguna, entre otras cosas, porque no es decisión mía estar en ninguna de las dos".



Un chico muy ubicado



"Me centro en el día a día. Cuando termine la temporada ya veremos, pero de momento quiero mantener la calma".



Luis Enrique y debut



"Creo que me viene muy bien. Quiero aprender del juego del equipo y debo disfrutar del momento en el que estoy. Me han tratado muy bien desde que he llegado. Quiero aprender de los que ya llevan tiempo aquí".

Eso fue lo que dijo Pedri en conferencia, pero el volante del Barcelona también habló para diario Marca y reveló otros detalles en la entrevista con el medio español.



Sergio Ramos, capitán de España



"Me dio la bienvenida y me ha dicho que disfrute de la experiencia, que es única para un futbolista".



¿Para quién será la camiseta del debut?



"Siempre he dicho que las primeras camisetas son para mi hermano. Se las regalo a él porque siempre está conmigo".





¿Cómo se hace eso de apenas tener 18 años, ser titular en el Barcelona y ahora en la selección y dar la sensación de que lleva ahí toda la vida?



"Lo más importante es vivirlo con naturalidad y de frente. Dentro del campo ser uno mismo porque si haces lo que te gusta y te divierte, al fin y al cabo, saldrá mejor".



¿Cuánto le debe a su familia?



"Se lo debo todo, sobre todo por los valores que me han inculcado desde pequeño. Mi hermano siempre ha estado a mi lado y mis padres me han dado muy buenos consejos siempre. Mi hermano está ahí, en casa. Vive conmigo y me intenta poner los pies en el suelo y me ayuda a estar tranquilo. Me da palos para que mejore".



Su vida en Barcelona



"Estoy viviendo de una manera muy parecida a Las Palmas. Soy un chico al que no le gusta mucho salir, prefiero estar en casa y disfrutar de los míos. Es verdad que cuando puedo me gusta salir con mis amigos a vacilar un rato, pero la mayoría de las veces estoy en casa tranquilo con mi hermano".

¿Quién lloró más el día de la lista, su madre o Pedri?



"Mi madre, mi madre. Es la que siempre más se emociona de la familia y me alegro porque eso significa que está orgullosa de mí".



¿Y el carnet de conducir?



"Estoy en ello, pero es verdad que me cuesta hacer test. Soy un poco vago en ese sentido, pero quiero sacarlo pronto".



¿Cómo es jugar al lado de Leo Messi?



"Disfruto de ello. Ustedes lo verán y disfrutarán de las cosas que hace. Es así en los partidos y en los entrenamientos. Poder compartir momentos con él es increíble. Dentro del campo siempre le busco porque siempre sabe lo que hace".