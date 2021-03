Todibo se destapó y es duro con su etapa en el Barcelona: "Ir al allí y no jugar es una mierda"

Jean-Clair Todibo ha vivido años agitados en el último tiempo, pasó más cedido que lo que jugó en el club dueño de su ficha, el FC Barcelona.

Actualmente juega para el Niza y abrió su corazón en una entrevista para L’Équipe y aseguró que no supo aprovechar su oportunidad en el equipo culé.



"No sé quién me creía que era", comenzó diciendo el central, que arehó: "Lo hago lo mejor que puedo, no para que la gente diga que he cambiado, sino porque me hace sentir bien. No debes prestar atención al juicio de los demás en el fútbol, de lo contrario rápidamente caes en una depresión. Soy yo quien me valoro".





Todibo sabe que en el Barcelona le faltaron muchas cosas y fue muy duro con él mismo: "Ir al Barça y no jugar es una mierda. No ayudé al equipo, gané una Liga, pero es falso en realidad. ¡Jugué cuando habíamos ganado el título! Prefiero ponerme la camiseta del Sedan (4ª División francesa) y jugar que ir a Barcelona y no jugar. Además, tienes menos críticas".

El club francés, que está asumiendo la ficha del zaguero, tiene una opción de compra valorada en 8.5 millones de euros y 7 en variables, todo indica que el Niza se puede quedar con su ficha.