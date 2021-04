Mano dura: Andrea Pirlo sanciona a jugadores en la Juventus tras la fiesta de la polémica

Paulo Dybala, Weston McKennie y Arthur, los tres jugadores que se saltaron el toque de queda el miércoles para participar en una cena, no serán convocados para el derbi contra el Torino del sábado, anunció el técnico de los Bianconeri, Andrea Pirlo.

"Los tres jugadores implicados no han sido convocados. Volverán al trabajo más tarde, veremos cuándo", indicó.

"Desde hace años este tipo de cosas han ocurrido, pero cuando no las podemos hacer... No tenía que haber pasado debido a lo que ocurre en el mundo y en nuestro equipo", añadió, haciendo referencia a que dos jugadores de la Juventus, los defensas Leonardo Bonucci y Merih Demiral, están contagiados de covid-19.



"No es el buen momento, somos ejemplos, debemos comportamos así", continuó Pirlo.

Dybala pidió disculpas públicamente el jueves por participar en una reunión nocturna junto al brasileño Arthur y al estadunidense McKennie, en casa de ese último.





"Cometí un error al quedarme a cenar fuera. No era una fiesta, pero cometí un error igualmente y me disculpo", escribió Dybala en Instagram.



Los tres jugadores, como los demás participantes en esa reunión, recibieron una multa, publicaron varios medios italianos.